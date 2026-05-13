Rusia a anunţat marţi că a testat cu succes o nouă rachetă balistică intercontinentală, care va fi operaţională pentru luptă încă de la sfârşitul acestui an, la câteva luni după expirarea tratatului New START, care impunea limitări pentru Moscova şi Washington în ceea ce priveşte dezarmarea nucleară.

Putin a testat cea mai puternică armă nucleară din lume. Satan II va fi operațională până la finalul anului - Ministerul rus al Apărării / Telegram

"Este cel mai puternic sistem de rachete din lume", a afirmat preşedintele rus Vladimir Putin după ce a primit un raport care menţiona lansarea cu succes a rachetei Sarmat, care, potrivit acestuia, poate avea o rază de acţiune de peste 35.000 km.

"Puterea totală a ogivei lansate este de peste patru ori mai mare decât cea a oricărui alt sistem similar occidental existent, chiar şi al celor mai puternice", s-a lăudat liderul de la Kremlin.

Punerea în funcţiune a acestei rachete, numită "Satan II" de către occidentali, fusese iniţial anunţată pentru 2022, anul declanşării ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei. "La sfârşitul acestui an, Sarmat va fi operaţional pentru luptă", a dat asigurări, marţi, Vladimir Putin.

Articolul continuă după reclamă

Tratatul New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară care lega Rusia de Statele Unite, a expirat în februarie anul trecut. Semnat în 2010 de Rusia şi Statele Unite, acesta limita numărul de lansatoare şi de ogive nucleare strategice desfăşurate.

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat la scurt timp după expirarea tratatului că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰