Site-urile unor companii precum BBC, CNN, Zoom, IKEA, HSBC și Salesforce au distribuit coduri malițioase vizitatorilor, în urma unui atac informatic care a vizat platforma de testare online Optimizely Web.

BBC, CNN și IKEA, printre victimele unui atac cibernetic care a afectat 178 de organizații - Sursa: Profimedia

Incidentul, identificat pe 16 noiembrie, a afectat 178 de organizații, potrivit cercetătorului în securitate cibernetică Scott Helme. În total, 188 de fragmente de cod JavaScript utilizate de site-urile acestora au fost compromise, scrie Report Uri.

Codul malițios putea fura datele cardurilor bancare, cookie-uri și capturi de ecran, dar și înlocui adresele portofelelor de criptomonede cu unele controlate de atacatori. În cazul utilizatorilor de iPhone și iPad, atacul putea livra și instrumente de exploatare a vulnerabilităților sistemului iOS, cunoscute sub numele Coruna și DarkSword.

Printre organizațiile afectate se numără și Zoom, GitLab, Equifax, Air France-KLM și Ledger.

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Atacul a fost posibil prin modificarea codului JavaScript personalizat din proiectele clienților Optimizely. Astfel, codul malițios era livrat prin infrastructura legitimă a platformei, deja autorizată de site-urile respective.

Nu este clar cum au obținut atacatorii accesul la proiectele mai multor clienți. Potrivit lui Scott Helme, nu a fost vorba despre compromiterea sistemului CDN al Optimizely, ci despre modificarea codului furnizat de clienți.

Majoritatea codurilor malițioase au fost eliminate în cursul zilei de 16 noiembrie. La ora 21:52 UTC, acestea mai erau prezente într-un singur fragment de cod identificat.

Potrivit cercetătorului, portofelele controlate de atacatori primiseră deja criptomonede în valoare de aproximativ 7.040 de dolari.