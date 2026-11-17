Momente de coşmar pentru o tânără de 29 de ani din Buzău. Femeia ar fi fost răpită și supusă unor acte de violență din cauza unei relații amoroase. Șase persoane ar fi dus-o cu forța pe un câmp, după ce au păcălit-o că urmează să se întâlnească cu iubitul ei. Acolo, femeia ar fi fost bătută, dezbrăcată și frecată cu sare pe întregul corp, într-un presupus ritual de pedepsire. Trei dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, şase persoane, cu vârste cuprinse între 17 şi 54 de ani, patru femei şi doi bărbaţi, din Vrancea, s-ar fi deplasat la imobilul unde locuieşte persoana vătămată.

"Poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi de către o tânără, în vârstă de 29 de ani, din Buzău, cu privire la faptul că ar fi fost ţinută, împotriva voinţei sale, pe un câmp în extravilanul localităţii Valea Râmnicului, împrejurare în care ar fi fost agresată şi deposedată de mai multe bunuri. Persoanele ar fi luat-o cu forţa într-un autoturism, ar fi transportat-o şi ar fi ţinut-o, împotriva voinţei sale, în extravilanul localităţii Valea Râmnicului. Persoanele ar fi agresat-o pe tânără pe fondul unei relaţii extraconjugale, în care ar fi fost implicată aceasta şi o rudă a persoanelor reţinute", au transmis reprezentanţii IPJ Buzău, prin intermediul unui comunicat de presă.

Trei dintre suspecți, arestați preventiv

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat au solicitat arestarea preventivă în cazul a trei persoane, două femei şi un bărbat, pentru lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate şi tâlhărie calificată.

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"Pe fondul geloziei uneia dintre inculpate, profitând de lăsarea întunericului, după ce anterior ar fi indus în eroare persoana vătămată, creându-i impresia că se va întâlni cu iubitul, s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia din urmă, unde ar fi urcat-o cu forţa în autoturism şi au blocat uşile, transportând-o împotriva voinţei sale în extravilanul localităţii, pe un câmp. Pe timpul deplasării, aceştia ar fi agresat fizic persoana vătămată, prin pulverizarea unui spray lacrimogen la nivelul feţei, lovirea cu pumnii şi tragerea de păr şi i-ar fi sustras cerceii şi telefonul mobil", a informat şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, într-un comunicat de presă.

Ulterior, mai arată anchetatorii, victima ar fi fost supusă unui ritual cu sare.

"Odată ajunşi în extravilanul localităţii, inculpaţii ar fi coborât persoana vătămată din autoturism şi ar lovit-o din nou, cu pumnii şi picioarele, ar fi dezbrăcat-o şi ar fi frecat-o cu sare pe întregul corp, provocându-i suferinţe fizice şi leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform constatărilor preliminare", mai arată sursa citată.

Judecătoria Râmnicu Sărat a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpaţi pentru o perioadă de 30 de zile. Faţă de ceilalţi trei inculpaţi, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.