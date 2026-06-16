Cu ochii pe Mondial, dar cu sonorul mai încet. Amenzile s-au dublat pentru vecinii gălăgioşi. Cei care bagă bormaşina în priză la prima oră, dar şi tinerii care dau muzica la maximum la petrecere vor plăti scump faptul că îşi deranjează vecinii. Şi nu doar cei care stau la bloc, şi cei care locuiesc la curte trebuie să respecte liniştea. Sancţiunile pentru un eveniment prea zgomotos ajung până la 12 mii de lei şi se pot lăsa chiar cu muncă în folosul comunităţii.

Dacă până acum fiecare petrecea după cum avea chef, de acum orice reclamație se lasă cu amenzi usturătoare.

Sunt două intervale orare în care, de acum, petrecerile trebuie ținute în surdină pentru a nu deranja vecinii, atât la sat cât și la oraș. Ziua, de la ora 13 până la ora 14, și seara, de la ora 22 până la 8 dimineața.

Sancțiunile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 6.000 de lei, atât pentru petrecerile organizate acasă, cât și pentru cele din restaurante și localuri.

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Dacă poliția este chemată a doua oară într-un interval de 72 de ore la aceeași adresă, atunci amenda crește la 12.000 de lei. Dacă nu e achitată, se poate transforma în muncă în folosul comunității: 150 de ore.

"Am constatat că amenzile nu mai au puterea de a descuraja contravenienții. Puteau plăti jumătate din minim în 15 zile, din amenda minimă, practic. Efectul de descurajare era absolut nesemnificativ. Și așa am considerat că printr-o creștere a cuantumului amenzilor, problema asta se poate rezolva", a declarat Cosmin Poteraş, inițiatorul legii.

În timp ce unii se bucură de această măsură, alții spun că e prea dură.

"Să se țină cont când ai un eveniment important în familie. Să îți anunți vecinii! Dacă mă mut undeva unde e un restaurant, atunci îmi asum", a spus un tânăr.

Legea a fost recent adoptată și publicată în Monitorul Oficial.