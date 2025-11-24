Că politicienii promit marea cu sarea în campanie iar apoi nu mai dau doi bani pe alegători, ştiam, dar uneori lucrurile frizează absurdul. Este cazul cartierului Henri Coandă, care cu un picior e în Bucureşti, iar cu celălalt în Ilfov. După 21 de ani de la demararea lucrărilor rezidenţiale, al doilea Dorobanţi, aşa cum trebuia să fie, este mai rău ca la sat. Nu sunt trase utilităţile peste tot, drumurile de pământ sunt pline de gropi, iar cea mai scurtă legătura cu oraşul se termină într-o movilă, la 500 de metri de civilizaţie. Cum şi-a bătut joc statul de peste 1.000 de familii, într-un reportaj realizat zilele trecute de Alessandra Stoicescu.

Pare că suntem pe uliţele unui sătuc uitat de lume; într-un colţ rupt de civilizaţie. Paradoxal, ne aflăm într-una dintre cele mai scumpe şi mai râvnite zone ale Capitalei. Cartierul Henri Coandă, jumătate situat în sectorul 1 şi jumătate în Voluntari, Ilfov, este oglinda incompetenţei statului român.

"Nu e întâmplător locul acesta de întâlnire, pentru că e o temă pe care trebuie să i-o dăm viitorului primar general. Ce face cu acest cartier? [...] Pe aici merg în drumul spre şcoală pentru Sara în fiecare dimineaţă. Haideţi cu mine!" a spus Alessandra Stoicescu.

Mergem pe singura cale spre Sectorul 1, un drum fără nicio legătură cu o capitală modernă, europeană.

"Fac zilnic drumul ăsta. Acesta este vestitul cartier Henri Coandă care se înscrie perfect în reţeta Coşmar Residence, campania Observator care este excepţională. Sunt peste o mie de case, sectorul 1 şi Voluntari. […] Statul este cel care a păcălit mii de oameni să se mute în acest cartier. În ani, 20 de ani, lucrurile s-au mişcat încet, încet, dar şi astăzi, în 2025, domnule sau doamnă primar, cine veţi fi, acest cartier este rupt de oraş" a explicat Alessandra Stoicescu.

Din 2004, de când s-a născut pe hârtie, şi până astăzi, cartierul Henri Coandă ar fi trebuit să se învârtă după soare. În schimb, miile de locuitori fac zi de zi slalom printre gropi, pe străzi neasfaltate şi inundate atunci când plouă.

Un cartier început acum 21 de ani

"Am plecat de pe asfalt din Henri Coandă, am ajuns pe asfalt, bucată aceea însă, este singura, dar singura conexiune în sectorul 1 a unui cartier cu mii de case. Şi am ieşit la şcoală. [...] Suntem în 2025. Acel cartier a început acum 21 de ani. 21 de ani! Coşmar residence. Statul român, cel mai mare ţepar" a relatat Alessandra Stoicescu.

Ademeniţi de promisiunile statului, oamenii au cumpărat în zona care nu are nici măcar utilităţi

Ion Zamfirescu a cumpărat aici, ademenit de promisiunea că va fi înconjurat de şcoli, grădiniţe, dispensar şi parcuri. Nimic din toate acestea n-a fost realizat până acum. Pe multe străzi nu au ajuns nici măcar utilităţile.

Alessandra Stoicescu: Aşa arată străzile din acest cartier, care trebuia să fie al doilea cartier Primăverii. [...] Câte case sunt?

Ion Zamfirescu: 1107 case, 342 de apartamente. În afară de ce mai urma să se dezvolte pentru medici, pentru cadre didactice.

Promisiuni încălcate de stat, nicidecum de vreun dezvoltator imobiliar.

Alessandra Stoicescu: Dragoş, hai să vizităm şcoala şi grădiniţa promise de Ministerul Dezvoltării din România, din Guvernul de atunci şi asumate prin proiect... puteţi admira şcoala şi grădiniţa pe partea stângă. Cine trebuie să rezolve această mizerie? Cine este responsabil?

Ion Zamfirescu: Pentru apă, canal, drumuri şi iluminat stradal Primăria Capitalei" a relatat Alessandra Stoicescu.

Situaţie trasă la indigo la o altă ieşire din cartier

Iar astfel arată o altă ieşire din cartier, spre bulevardul Pipera.

Dănuţ Dumitraşcu, locuitor al Sectorului 1: Asta este staţie de autobuz - e interesant de văzut cum poţi să aştepţi autobuzul aici. Aici sunt trotuarele lipsă de pe sectorul 1. Uitaţi cum a făcut vecinul - ca la sat - o punte ca să aibă acces în casă.

Alessandra Stoicescu: Bulevardul Iulian Mihu - Aici suntem pe un bulevard. Şi sunt case acolo.

Dănuţ Dumitraşcu: Nu poţi să mergi cu o maşină joasă aici. Cu SUV, atât.

De fapt, drumul locuitorilor spre sectorul 1, aici unde plătesc, de fapt, taxele şi impozitele locale ar fi mult mai scurt, dacă... ar exista.

Alessandra Stoicescu: "O să vedeţi că există, dom`le, legătură! Există strada Biharia, există în cartier, există şi în Băneasa. [...] Mergem frumos şi...s-a-nchis! S-a închis, asta a fost. [...] Conectarea străzii Biharia din sectorul 1, cartier Henri Coandă cu Biharia din Băneasa tot sectorul 1 - care nu există. 500 de metri şi nu suntem în stare să îi facem de 23 de ani.

Primăria înţeleg că a trecut prin Consiliul General [...] a trecut prin consiliul, a aprobat planul să lege Biharia de aici cu Biharia de dincolo trebuie făcute nişte exproprieri. Cât va mai dura?"

Dănuţ Dumitraşcu: Păi dacă au trecut 23 de ani... Ce gânduri sau speranţe poţi să îţi faci când lucrurile se mută, deja, de la o generaţie la alta?

