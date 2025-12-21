Antena Meniu Search
Mai este puţin până la Crăciun şi dacă la munte turiştii speră să prindă zăpadă din belşug, cei care au ales să-şi petreacă sărbătorile la malul mării s-ar bucura de o atmosferă plăcută măcar pentru o plimbare. În acest moment însă, vremea nu ţine ei. Este frig şi ceaţă.

de Cristina Niță

la 21.12.2025 , 13:49

Vremea este mohorâtă astăzi la mare, sunt 6 grade, însă temperatura resimţită este de 4 grade. Avem în vigoare şi un cod galben de ceaţă densă pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Codul a intrat în vigoare la ora 09:00 şi expiră la ora 15:00. De altfel, manevrele în porturile Mangalia Nord şi Sud au fost suspendate, din această cauză. În următoarele zile va fi înnorat şi frig la mare, până în ajunul Crăciunului. În prima zi de Crăciun, cei care vin la Constanţa trebuie să ştie ca va ploua, iar vântul va bate cu putere şi va amplifica senzaţia de frig. În a doua zi de sărbătoare, va mai ieşi soarele, dar va fi soare cu dinţi, pentru că temperaturile nu vor depăşi 3-4 grade. Şi la munte va fi rece, iar în unele zone va ninge de Crăciun. Inclusiv în Capitală sunte aşteptate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Cristina Niță
Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

