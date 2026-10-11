După doar câteva săptămâni de școală, clopoțelul sună a… vacanță! Iar în Bucovina, vacanța de toamnă vine la pachet cu distracția! Pe șine, pe roți sau pe trasee de escaladă, copiii nu se vor plictisi niciodată. Iar părinții primesc un bonus: deliciile locale.

Într-un peisaj de poveste, voia bună vine de pe sania … de vară!

Pe un traseu șerpuit de aproape 1,5 km lungime, prin pădure, adrenalina se combină perfect cu natura.

De Halloween, aici vor avea loc petreceri tematice dar și curse de noapte - traseul fiind luminat.

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Însă la doar câțiva pași, distracția se combină cu îndemânarea și motoarele turate. 15 ATV-uri sunt gata pregătite pentru distracție iar totul începe cu un instructaj. După care, aventura pe 4 roți este tot ce contează.

Ca un labirint, pista de 1,4 km lungime, este împărțită în 3 trasee.

În parcul de aventură Ariniș, în schimb, alte 11 trasee - dar de escaladă - sunt perfecte pentru o doză de mișcare.

"Au parte de 11 trasee, 8 pentru vârste cuprinse de la 8 ani în sus și restul de trei sub 8 ani" spune Ioan Căileanu, administrator.

Prețurile pornesc de la 40 de lei pentru sania de vară pot ajunge până la 100 de lei pentru cursele cu ATV-urile sau 2 ore de escaladă.