Războiul poftelor în recreaţia mare! Părinţii investesc timp şi bani în gustări sănătoase şi apetisante pe care să le ia copiii la şcoală, dar covrigii şi chipsurile câştigă des confruntarea. În plus, aceste tentaţii se dovedesc mai scumpe decât fructele. Vestea bună - cu perseverenţă, copiii pot fi atraşi de partea cealaltă.

Pentru că Leea, elevă în clasa a VII-a, are cursuri de la prânz până spre seară, părinţii îi pun mereu în ghiozdan o gustare săţioasă şi sănătoasă.

"Prefer să-mi iau un sendviş, cum este acesta, sau un cookie. […] Colegii mei îşi cumpără deseori chipsuri şi evit să mănânc chipsuri", spune Leea.

Ca să atragi copiii spre gustări sănătoase, combină alimente colorate şi caserole care au imprimeuri cu personajele lor preferate.

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"De obicei sendviş, un măr, o banană. [...] Să fie cât mai natural, ne uităm şi după firmele care comercializează cât mai sănătos"

"De multe ori le fac brioşe, câteodată sendvişuri cât putem de sănătoase, cu cremă de brânză", spun oamenii.

Cât costă pachetul pentru şcoală al copilului

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De multe ori, magazinele şi patiseriile din jurul şcolilor năruie însă eforturile părinţilor.

"Ne-am luat să mâncăm. […] Pâine şi un salam. [Cât aţi dat pe ele?] 15 lei, că mi-am luat o chestie de băut", explică un copil.

"Ar trebui evitat fast-food-ul, pentru că dăm calorii goale, păcălim organismul. […] Copilaşii noştri trebuie să consume echilibrat. Ceea ce recomand este o gustare, să dăm acelaşi gramaj de carbohidraţi, un măr, o pară mică şi pe asta un lunch box cât mai colorat. [...] Un piept de pui, de curcan fiert, într-un sendviş", a explicat medicul diabetolog nutriţionist Sorina Ispas.

Pentru gustarea de la şcoală, patiseriile sunt varianta low-cost faţă de sendvişurile sănătoase de acasă, dar la fel de jos este şi nivelul caloriilor pe care le oferă.

Raportul se inversează însă dacă îţi convingi copilul să înlocuiască hotdogul sau covrigul cu fructe. Un elev care își cumpără zilnic o gustare poate cheltui între 15 și 35 de lei pe săptămână, pe când un măr sau o banană ar însemna şase, şapte lei săptămânal.