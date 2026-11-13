Roboți de aspirare, drone sau console de gaming. Gadgeturile care ne-au cucerit în ultimii ani ajung acum și pe mâna reparatorilor. E mai ieftin să le repari decât să cumperi altele noi, aşa că şi service-urile s-au adaptat vremurilor. Nu mai repară doar telefoane sau televizoare: tehnicienii primesc astăzi şi dispozitive pe care, până nu demult, nici nu și le imaginau pe masa de lucru.

"Începe curățarea. Se poziționează. Vă rugăm așteptați."

Roboțelul este unul dintre miile de dispozitive care ajung la reparații din cauza prafului și murdăriei acumulate în timp.

"Problema la el este că se aprinde un led, aşa spune clientul, și noi acum constatăm să vedem exact ce problemă are. Chiar dacă ele lucrează cu praful, se adună în ele şi se strică la un moment dat", explică Alin, tehnician.

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"Aspiratorul, se opreşte de 3-4 ori şi apoi începe să aspire. E un produs scump, foarte scump, îl mai pot folosi încă o perioadă mai lungă și nu investeşti bani mulți deodată pentru un aparat nou", spune un client.

În maximum cinci zile, e ca nou. La fel și această consolă de gaming, gata să-şi bucure din nou proprietarul.

"Se poate strica procesorul şi sunt lucruri care pe placă de bază nu se pot schimba şi dacă cedează acele elemente trebuie schimbată toată consola, din păcate", explică Alexandru, tehnician.

Un alt echipament neobișnuit așteaptă să fie reparat și repus în funcțiune.

Este prima dată când avem o bandă de alergat în service, sunt profesionale și este mai avantajos să o repari decât să o înlocuiești pentru că una e peste 3000 de euro.

Nici cele mai sofisticate drone nu sunt ferite de accidente

"De obicei braţele sau camera, gimbalul, ba le lovesc de copaci, mai pierd semnalul la ele, mai pică în apă", spune Cosmin, client.

Telefoane, televizoare, console, roboți de aspirare, toate au ajuns aici pentru că ceva nu mai funcționează. Iar când se strică un gadget, începe socoteala: merită să-l reparăm sau e mai avantajos să cumpărăm unul nou? Uneori, diferența e atât de mică, încât alegem înlocuirea. Alteori, o singură piesă, de câteva sute de lei, poate salva un aparat care valorează câteva mii.

Tot mai mulți români aleg să repare aparatele defecte, în loc să le înlocuiască. E a doua oară când acest bărbat ajunge cu televizorul la service. Reparația costă mai puțin de jumătate din prețul unuia nou.

"Nu are imagine. De ce să iau unul nou, nu are rost, zic eu, deocamdată și doi la mână, costă", menţionează un client.

Specialiștii se plâng că televizoarele fabricate după 2020 sunt tot mai greu de reparat

"Un TV este undeva la 2500 de lei, iar reparatia ajunge la 2400 de lei. Şi atunci nu mai rentează, e mai avantajos să cumperi altul", explică Daniel Ungureanu, proprietar service reparații.

Costurile variază în funcție de aparat și de defecțiune: reparațiile televizoarelor pornesc de la 250 de lei, cele ale telefoanelor pot ajunge la 1.000 de lei. Înlocuirea mufei HDMI la o consolă de jocuri costă aproximativ 550 de lei. Totuși, potrivit unui studiu Ipsos din martie 2026, doar unul din cinci români și-a reparat ultimul dispozitiv electronic defect.