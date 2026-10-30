De pe aeroportul din Braşov nu vom mai putea ajunge atât de uşor în oraş pentru că autorităţile au început să aplice o ordonanţă din 2019, care prevede că şoferii de ridesharing pot lua clienţi doar din localitatea în care sunt înregistraţi. Nimic ciudat până acum, dar problema apare pentru că aeroportul este la zece kilometri de municipiul Braşov, mai exact în oraşul Ghimbav. Călătorii sunt revoltaţi că nu au alternative, iar şoferii s-au trezit cu taloanele ridicate.

Este indignare în rândul şoferilor de ridesharing după ce autorităţile au început abia acum să aplice Ordonanța de Urgență din 2019 prin care li se interzice să mai preia comenzi din afara localităţii în care sunt înregistraţi. Turiştii care ajung în Braşov nu mai pot beneficia de serviciu, deoarece aeroportul este situat în oraşul Ghimbav.

”La plecarea din aeroport am fost oprit de echipajul de poliţiei care mi-a ridicat numele şi talonul, plăcuţele de înmatriculare şi talonul reproşându-mi că nu am dreptul să ridic clienţi, turişti din aeroport, am dreptul doar să aduc, nu să şi iau”, spune Bogdan Apăvăloaie, șofer de ridesharing.

”Sunt singurul care lucrează din casă, suntem patru persoane, stau în chirie şi şase luni de zile să nu pot lucra cu maşina vă daţi seama ce se întâmplă”, spune Cristian Doru, șofer de ridesharing.

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Reprezentanţii aeroportului spun că încearcă să schimbe acest act normativ.

”Încercăm să gestionăm cât mai bine în acest moment, ne-am întâlnit cu una din asociaţiile reprezentative ale transportatorilor de ridesharing sau transportul alternativ, am sesizat organelor competente că există posibilitatea să avem o problemă în acest sens şi lucrăm la acomodarea tuturor celor necesare ca să nu avem probleme”, spune Daniel Micu, director Aeroportul Internațional Brașov, GMIMBAV.

Dar până la schimbare, turiştii au şi ei de suferit.

”Un serviciu de ridesharing este necesar, să blochezi doar celor care sunt din Ghimbav este cam ciudat. Plus că asta înseamnă ridesharing, să vii de oriunde”.

Reporter: E corect pentru turişti în primul rând?

”Nici pentru turişti, nici pentru noi, că uite acum sunt cu familia şi îl aştept pe fratele meu să vină după mine”, spun turiștii.

Doar în primele nouă luni ale acestui an, Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav a avut peste 460 de mii de călători.