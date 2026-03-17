Să rămâi mereu tânăr nu mai este astăzi un vis imposibil, ci mai degrabă o alegere pe care o facem în fiecare zi. Sunt oameni care dovedesc, cât se poate de clar, că vârsta chiar e doar un număr. Au 60 de ani, dar arată şi se simt ca la 30. Şi nu, nu e magie, nici "gene bune" sau noroc. E un stil de viaţă, o disciplină cum rar vedem. Desigur, ne ajută şi medicina şi tehnologia - sunt tehnici şi proceduri care chiar pot încetini timpul, dar dincolo de acestea, toţi aceşti oameni au ceva în comun: mănâncă sănătos, se odihnesc suficient şi fac mişcare constant. Ei sunt adevăratele vedete de pe reţelele sociale, unde toată lumea caută scurtătura spre longevitate. Cum ajungem de fapt la ea ne arată câteva poveşti de viaţă.

Reporter: Ce faci pentru a avea grijă de tine?

Tânără: Sport, mâncat sănătos. Am şi o rutină de skincare.

"Fel de fel de tratamente corporale, masaj, pentru ten, Hifu, încerc să îmi aplic măşti acasă, masaj facial. Cele mai importante sunt sportul şi mâncarea.", adaugă o altă tânără.

Un chip fără riduri şi energia vârstei de 20 de ani, prioritatea noilor generaţii

În zilele noastre, pare că orice sacrificiu merită, pentru tinereţe fără bătrâneţe. O viaţă sănătoasă, un chip fără riduri şi energia vârstei de 20 de ani sunt acum priorităţi pentru noile generaţii şi nu numai.

"Încerc să fac sport şi să mănânc sănătos. Şi cât pot să stau bine cu sănătatea mintală. Iau creatină când merg la sală.", mărturiseşte un bărbat.

"Foarte mult sport, de 3-4 ori pe sătpămână: fotbal, înot.", adaugă un alt bărbat.

Terapia hiperbară promite să trateze oboseala

Spre deosebire de părinții și bunicii noștri, care ajungeau la medic abia când simptomele nu mai puteau fi ignorate, astăzi tot mai mulți aleg prevenția. Este şi cazul lui Carmen, care la 24 de ani a decis să apeleze la terapia hiperbară ca să îşi trateze oboseala.

Carmen Lincă, tânără de 24 de ani: Am făcut şi analize, nimic care să îmi indice o anumită problemă. După 5 şedinţe am văzut o îmbunătăţire majoră şi am vrut să contiunui. Mă simt mult mai bine. Şi anumite perfuzii care îţi dau energie, tot în cazul clinicii, m-au ajutat foarte mult.

Reporter: Te simţeai mai relaxată, mai odihnită?

Carmen Lincă, tânără de 24 de ani: Da, chiar da.

"Înăuntru avem oxigen 100% peste tot, în tot mediul. Practic, pacientul respiră şi primeşte acest oxigen prin piele, direct în ţesuturi, ceea ce creează un mare avantaj.", explică un medic.

Un avantaj care este tot mai căutat de cei care vor să ţină timpul în loc, spun cei care promovează astfel de proceduri. O astfel de terapie, care se face în minimum 10 şedinţe, porneşte de la 3.000 de lei.

Tot mai mulți oameni investesc în terapii moderne și proceduri care încetinesc îmbătrânirea. Industria longevității a ajuns la miliarde de dolari, iar promisiunea e simplă: să trăim mai mult și să arătăm mai tineri.

"Terapiile pe bază de oxigen, perfuziile ortomoleculare, care ne pot compensa anumite momente mai solicitante din viaţa noastră. Terapiile de bază de oxigen, terapia cu ozon, terapie hiperbară au acest beneficiu major imediat: scăderea inflamaţiei şi o mai bună oxigenare a ţesuturilor.", precizează Mihai Băican, reprezentant Medicină regenerativă și terapii hiperbare.

Cei care vor să arate tineri mereu merg și la estetician. Operațiile nu mai sunt considerate un subiect tabu, ci o investiţie în propria imagine.

Reporter: Ce proceduri se caută cel mai des în ultima perioadă?

Mihaela Dăncescu, chirurg estetician: Procedurile pornesc de la un rezultat natural. Pornesc de la perioada de recuperarea, trebuie să fie una scurtă. Stigmatele chirurgiei - cicatricile, vânătăile trebuie să fie minime şi chiar ascunse. Cresc foarte mult intervenţiile chirurgicale pentru că sunt abordate aceste tehnici care se recuperează rapid.

Reporter: De la ce vârstă putem face procedurile noninvazive?

Mihaela Dăncescu, chirurg estetician: Există vârsta de 20 de ani pe care o subliniem.

Goana după o imagine impecabilă porneşte, desigur, şi din social media. Multe persoane îşi găsesc aici repere în ceea ce priveşte frumuseţea şi tinereţea.

Dana Sota este un exemplu în acest sens. La 61 de ani, arată de 40. Nu e nicio magie - ci ani de zile în care a urmat un stil de viaţă sănătos, cu accent pe alimentaţie echilibrată.

"E important să realizăm că tu eşti investiţia ta cea mai sigură şi cea mai de durată. Nu am mers niciodată la cuţit. Am făcut o mulţime de proceduri. Am făcut cameră hiperbară şi ozon. Am avut grijă la alimentaţie. Am mâncat puţin. Am făcut sport de 3 ori pe săptămână de la 30 de ani. Am luat suplimente tot de la 30 de ani. În România nu exista aşa ceva, îmi aduceam din America o valiză de suplimente, dar m-am sfătuit mereu cu un medic.", spune clienta Dana Sota.

Peste ocean, căutarea tinereţii a ajuns la un alt nivel. Un exemplu este Bryan Johnson, un antreprenor american de 47 de ani, obsedat de longevitate, care se laudă cu o vârstă biologică de 30 de ani. În 2023, a stârnit un scandal uriaş după ce şi-a făcut transfuzii de plasmă de la fiul său adolescent.

Reporter: Acum vreau să ştiu ce este în frigiderul lui Bryan Johnson. Hai să vedem. Ce avem noi aici?

Bryan Johnson: Acestea sunt plasmalogene. Acestea sunt pe bază de prescripţie medicală. Acestea sunt reţete medicale. Acesta este un produs pentru microbiom. Încercăm să funcţionăm ca o clinică medicală completă, la standarde profesionale. Tot ce vezi aici măsoară nişte parametrii sau tratează, vindecă ceva.

Un alt exemplu de disciplină şi ambiţie este Ronaldo. La 41 de ani, analizele fotbalistului arată ca ale unei persoane de 28. Şi Chuando Tan uimeşte internetul. Este fotograf și fost model din Singapore care a devenit viral pentru felul în care pare să "sfideze bătrâneţea" - arată de 20-30 de ani, deşi are 60. Dincolo de tratamentele estetice şi alte intervenţii, toţi aceşti oameni spun însă că secretul e mult mai simplu decât atât. Întrebaţi ce i-a ajutat cel mai mult să se menţină tineri, aceştia răspund că alimentaţia, sportul şi modul de viaţă au contribuit cel mai mult.

