Incident șocant în Mureș. Doi militari din Forţele pentru Operaţii Speciale au fost răniţi în timpul unui exerciţiu de paraşutare. 11 militari au sărit dintr-o aeronavă, doar că vântul şi-a schimbat brusc direcţia. Unul dintre paraşutişti a rămas agățat de firele de electricitate, iar altul a aterizat lângă nişte panouri solare.

Incidentul a avut loc joi, puțin după ora 16, în zona aeroclubului din Târgu Mureș, unde cei 11 militari participau la un exercițiu de parașutare. Vremea părea una bună, care să permită efectuarea de astfel de operațiuni, iar viteza vântului era de aproximativ 5 metri pe secundă.

După ce militarii au părăsit aeronava și și-au deschis parașutele, vremea s-a schimbat însă brusc, iar viteza vântului a ajuns chiar și de 3 ori mai mare, până la 16 metri pe secundă, lucru care le-a îngreunat semnificativ aterizarea.

Unul dintre parașutiști a fost dus de rafalele de vânt pe firele de înaltă tensiune, unde a rămas agățat, iar un altul a fost dus pe acoperișul unei hale metalice, pe panourile fotovoltaice.

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Martorii, speriați de ceea ce au văzut, au sunat la 112. Militarul, care a rămas agățat între fire, a reușit să se desprindă și a ajuns în siguranță la sol.

Ambii parașutiști au fost transportați cu ambulanțele SMURD la spital, dar medicii au constatat că au avut mare noroc și viața nu le-a fost pusă în pericol.

Cel care a ajuns pe acoperișul halei a suferit o entorsă la picior și a fost lăsat să plece acasă, iar celălalt care a rămas agățat pe firele de înaltă tensiune a rămas sub supraveghere până astăzi.