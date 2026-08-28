Tragerea la sorţi grupa Europa League. Hapoel Beer Sheva o aduce la Bucureşti pe Juventus Torino 

Vineri, la Monaco a avut loc tragerea la sorţi pentru grupa Europa League, iar sorţii au scos la iveală câteva dueluri extrem de interesante.

Hapoel Beer Sheva ar urma să joace pe Stadionul Giuleşti meciurile de acasă, din grupa Europa League - Profimedia

36 de echipe sunt implicate în această fază a competiţiei, iar fiecare echipă va susţine opt meciuri, patru acasă şi patru în deplasare, cu adversari diferiţi. La final se trage linie şi se face un singur clasament. Echipele de pe locurile 1-8 se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele de pe locurile 25-36 sunt eliminate din cupele europene.

Echipele vor juca şase meciuri în 2026 şi două meciuri în prima parte a anului viitor. Meciurile din prima etapă sunt programate în perioada 16-17 septembrie.

Bayer Leverkusen, Juventus Torino, AC Milan, Olympique Marseille, Olympique Lyonnais, Benfica Lisabona, Crystal Palace sau Beşiktaş Istanbul sunt printre formaţiile implicate în grupa Europa League, iar sorţii au pregătit dueluri extrem de interesante precum Bayer Leverkusen - Olympique Marseille, Bayer Leverkusen - Beşiktaş Istanbul, AC Milan - Benfica Lisabona sau Juventus Torino - Real Sociedad.

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Ararat Armenia, formaţia care a eliminat-o pe Universitatea Craiova în play-off-ul din Europa League, a fost repartizată pe un culoar cu meciuri jucate acasă cu AZ Alkmaar, Sparta Praga, NK Celje şi NEC Nijmegen, şi meciuri jucate în deplasare cu AC Milan, Red Bull Salzburg, Jagiellonia Białystok şi Torreense.

Echipa israeliană Hapoel Beer Sheva, formaţia care şi-a manifestat intenţia de a juca meciurile considerate pe teren propriu pe Stadionul Giuleşti, a fost repartizată pe un culoar ce prevede meciuri jucate acasă cu Juventus Torino, Dinamo Zagreb, Celta Vigo şi OFI Creta şi meciuri jucate în deplasare cu AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Bournemouth şi Beşiktaş Istanbul.

Cele 36 de echipe din grupa Europa League sunt din Germania (Bayer Leverkusen, Hoffenheim), Portugalia (Benfica Lisabona, Torreense), Italia (Juventus Torino, AC Milan), Franţa (Olympique Lyonnais, Olympique Marseille, Rennes), Olanda (AZ Alkmaar, NEC Nijmegen), Grecia (Olympiacos Pireu, OFI Creta), Spania (Real Sociedad, Celta Vigo), Ungaria (Ferencvaros Budapesta), Cehia (Viktoria Plzen, Sparta Praga), Belgia (Union Saint-Gilloise, Anderlecht Bruxelles), Croaţia (Dinamo Zagreb), Austria (Red Bull Salzburg, Sturm Graz), Scoţia (Celtic Glasgow), Polonia (Lech Poznan, Jagiellonia Białystok), Anglia (Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland), Slovenia (NK Celje), Cipru (Omonia Nicosia), Turcia (Beşiktaş Istanbul), Israel (Hapoel Beer Sheva), Norvegia (Lillestrom), Bulgaria (Levski Sofia) şi Armenia (Ararat Armenia).