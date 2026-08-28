Tragerea la sorţi Conference League. Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din grupă 

Universitatea Craiova, singura echipă din România rămasă în cupele europene, şi-a aflat, vineri, adversarele pe care le va înfrunta în grupa Conference League.

Deşi a plecat pe culoar de Liga Campionilor în actualul sezon al cupelor europene, Universitatea Craiova a eşuat lamentabil în turul II preliminar din Liga Campionilor, 2-2 şi 0-1 cu Levski Sofia, şi în play-off-ul Europa League, 1-1 şi 0-1 cu Ararat Armenia, astfel că va evolua, pentru al II-lea sezon la rând, doar în grupa Conference League, cea mai "săracă" dintre cele trei competiţii europene inter-cluburi.

36 de echipe participă în grupa Conference League, dar, spre deosebire de Liga Campionilor şi Europa League, aceste echipe vor disputa doar câte şase meciuri, nu opt. Astfel, cele 36 de echipe au fost împărţite, înainte de tragerea la sorţi, în şase urne valorice a câte şase echipe, iar fiecare echipă dispută câte un meci cu câte o echipă din fiecare urnă valorică, trei meciuri acasă şi trei meciuri în deplasare. La final, se trage linie şi se face un singur clasament. Primele opt clasate merg direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele de pe locurile 25-36 sunt eliminate din cupele europene.

Universitatea Craiova a fost repartizată în a 4-a urnă valorică, iar sorţii i-au scos în cale adversari de top, oltenii urmând să joace acasă cu FC Copenhaga, Getafe şi Egnatia şi în deplasare cu Brighton, Kairat Almaty şi Inter Escaldes.

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Programul exact de disputare a partidelor va fi stabilit în zilele următoare. Cert este că Universitatea Craiova debutează în grupa Conference League cu un meci jucat pe 15 octombrie 2026. Celelalte cinci etape sunt programate pe 22 octombrie 2026, 5 noiembrie 2026, 26 noiembrie 2026, 10 decembrie 2026 şi 17 decembrie 2026.

Deşi este considerată cea mai "săracă" dintre competiţiile europene inter-cluburi, Conference League programează şi în acestă ediţie dueluri interesante, precum Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo, FC Copenhaga - Sporting Braga sau AC Monaco - SC Freiburg, încă din faza grupei.

Cele 36 de echipe implicate în grupa Conference League provin din Italia (Atalanta Bergamo), Portugalia (Sporting Braga), Olanda (Ajax Amsterdam, Twente EnschedeGi), Germania (SC Freiburg), Franţa (AC Monaco), Danemarca (FC Copenhaga, Midtjylland, Nordsjaelland, Aarhus), Serbia (Steaua Roşie Belgrad), Belgia (Gent, St. Trond), Grecia (Panathinaikos Atena), Cipru (FC Pafos), Anglia (Brighton), Elveţia (FC Lugano, FC Thun), Spania (Getafe), Finlanda (KuPS Kuopio), Gibraltar (Lincoln Red Imps), Bosnia Herţegovina (Borac Banja Luka), Norvegia (Brann Bergen), Scoţia (Heart of Midlothian), Kazahstan (Kairat Almaty), Turcia (Trabzonspor), România (Universitatea Craiova), Letonia (FC Riga), Croaţia (Hajduk Split), Cehia (FK Jablonec), Andorra (Inter Escaldes), Bulgaria (ŢSKA Sofia), Lituania (Kauno Zalgiris), Suedia (Mjallby), Georgia (Iberia) şi Albania (Egnatia).