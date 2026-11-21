Jocul video Grand Theft Auto VI a generat vânzări de 3.79 miliarde de dolari în prima zi de la lansare, a anunțat vineri editorul Rockstar Games, care a descris momentul drept cea mai mare lansare a unui produs de divertisment din istorie.

GTA 6, vânzări de aproape 3.8 miliarde de dolari în prima zi de la lansare - Arhivă

Rockstar Games a anunțat că Grand Theft Auto VI a generat vânzări cu amănuntul de 3,79 miliarde de dolari până la finalul zilei de joi, pe baza estimărilor companiei privind vânzările la nivel mondial, notează AFP, citată de Mediafax. Prin comparație, Grand Theft Auto V a obținut aproximativ 800 de milioane de dolari în primele 24 de ore de la lansare, în 2013.

Rockstar a lucrat mai bine de opt ani la acest titlu, amânând lansarea de două ori

Rockstar mai anunțase că jocul înregistrase deja 32.5 milioane de unități vândute înainte de lansarea oficială, un record absolut pe toate platformele. "Suntem profund mișcați de reacția jucătorilor din întreaga lume", a declarat Sam Houser, fondatorul Rockstar Games. Jocul a fost lansat joi pe consolele PlayStation 5 și Xbox Series X|S, debutând la miezul nopții în Noua Zeelandă și fiind disponibil ulterior pe fiecare piață pe măsură ce ceasul a atins ora 00:00 pe plan local.

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Platforma de monitorizare Visibrain a transmis că lansarea jocului a generat mai multe postări pe rețelele de socializare decât Cupa Mondială din acest an. În plus, criticii au primit jocul cu entuziasm, acesta obținând un scor de 99 pe platformele de specialitate. "Jocul este atât de bun, încât entuziasmul exagerat din jurul său este cel mai puțin interesant aspect", este una dintre recenziile publicate de critici.

Rockstar a lucrat mai bine de opt ani la acest titlu, amânând lansarea de două ori: inițial din toamna anului 2025, iar ulterior din mai 2026. În 2022, studioul a fost și ținta unui atac cibernetic, în urma căruia imagini furate din joc au fost publicate online.