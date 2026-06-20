Riscaţi închisoarea, dacă vă uitaţi pe furiş în telefonul altcuiva. Da, ați auzit bine! Nu doar să îi accesezi cuiva conturile de pe reţelele sociale e infracţiune. Rişti trei ani de închisoare şi dacă îi citeşti conversaţiile iubitului sau iubitei. Astfel de cazuri ajung deja în instanţe, iar necunoaşterea legii nu e o scuză în faţa judecătorului.

Un gest care la prima vedere pare doar imoral, verificarea telefonului unei persoane, fără acordul ei, este, de fapt, infracţiune! Curiozitatea, suspiciunile, sau teama că partenerul nostru ar putea fi infidel nu sunt scuze. Accesarea telefonului pe furiș pentru a citi mesaje sau pentru a intra pe conturile de pe retelele de socializare este infractiune si atunci cand partenerii sunt căsătoriți. Codul penal prevede pedepse care pot ajunge pana la 3 ani de închisoare.

În România, una dintre primele sentinţe într-o astfel de speţă a primit-o un bărbat din Călăraşi

Nici la locul de muncă nu scăpăm de ochii curioșilor. Oricare ar fi contextul, legea pedepsește gestul de a te uita în telefonul altcuiva. Puţini știu asta. "Infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic pevazuta de articolul 360 cod penal. Ce inseamna asta? Cand tu accesezi un sistem informatic, protejat cu parola sau diverse chei de securitate si tu nu ai dreptul sa accesezi contul respectiv. Nu conteaza calitatea persoanei. Poate sa fie oricine, nu poti sa justifici decat, sigur, cu o autoritatea sau in anumite conditii prevazute de lege, cum ar fi perchezitia informatica", a declarat Andrei Lazăr, avocat.

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Specialiștii ne avertizează că, de cele mai multe ori, verificarea pe ascuns a telefonului partenerului ar trebui să fie un serios semnal de alarmă: relația nu se bazează pe încredere. "Toate acestea vin dintr-o nevoie de validare, dintr-o nevoie de confirmare a unor temeri pentru ca de cele mai multe ori, oamenii nu isi doresc sa isi infirme temerile, ci, dimpotriva sa si le confirme. Nu are neaparat legatura cu relatia de actualitate, ci de multe ori are legatura cu istoricul unei persoane. Telefonul a devenit in zilele noastre o extensie, o oglinda a unor elemente din realitate pe care de multe ori vrem sa le tinem ascunse", a declarat Ioan Mirea, psihiatru.

În România, una dintre primele sentinţe într-o astfel de speţă a primit-o un bărbat din Călăraşi, care a fost condamnat, în 2017, la doi ani de închisoare cu executare. A fost prins că intra constant pe conturile de socializare ale iubitei lui ca să îi citească mesajele.