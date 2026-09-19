Motoarele istoriei au răsunat astăzi pe traseul primei curse auto din România. 60 de echipaje au pornit din București spre Giurgiu, la volanul unor masini de epocă. Bijuteriile pe patru roți, unele vechi de aproape un secol, au revenit astfel pe șoseaua pe care pionierii automobilismului românesc au scris istorie în urmă cu 122 de ani.

Una câte una, mașinile de epocă părăsesc Bucureștiul. Unele au aproape un secol, iar proprietarii le-au pregătit pentru un drum de 220 de kilometri, până la Giurgiu și înapoi. Posesoare de Trabant, doamna Cornelia ne explică, în stilul ei, secretul unei călătorii fără incidente.

"Dacă şi-ar pune omul care e la volan gândirea în contribuție, bunul simț, împletite cu legea circulației, n-ar mai fi accidente!", spune Cornelia Mihail, posesoare Trabant.

Acest Mini Cooper din 1974 își respectă numele doar pe dinafară. La interior, surpriza este una uriașă!

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"Este foarte spațioasă! Incredibil! Aici puteți observa ceasurile, care sunt de Ferrari. Incredibil cât de spațioasă este, nu-mi vine să cred! Da, și în spate are loc un copil. Ceasurile.", explică șoferul.

Alte automobile par desprinse din Bucureștiul de altădată.

Reporter: Cum vă simțiți când o conduceți?

Crăița Țarălungă, posesoare Merlin Campbell 1979: Ca și cum ne-am reîntoarce în timp, în acele vremuri frumoase, în care Bucureștiul interbelic strălucea.

Acest Ford A, fabricat în 1931, este cea mai veche mașină înscrisă în raliu. În total, 60 de echipaje au pornit pe traseul București-Giurgiu, pe care s-a desfășurat, în urmă cu 122 de ani, prima cursă auto din România, câștigată de prințul George Valentin Bibescu.

"A fost o cursă pe care presa acelor vremuri a descris-o ca pe o cursă năprasnică! Care s-a încheiat cu un ușor accident. Unul dintre conducători a fost lovit la cap de o cioară! Mașinile erau decapotate complet în acea perioadă. Piloții purtau niște căști de piele.", explică Șerban Cornaciu, vicepreședinte Retro-Mobil.

Astăzi, competiția nu se mai câștigă prin viteză. Echipajele trebuie să respecte indicațiile din roadbook și să ajungă în punctele de control exact la timpul stabilit.

Printre participanți, l-am zărit și pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu.

Reporter: De politică vă mai arde, domnule Tăriceanu?

Călin Popescu Tăriceanu: Auzi, nici nu vreau să aud! Când văd brambureala care este, cât de neserioși sunt cei care sunt acum la conducerea țării, nici nu vreau să aud. Mă simt bine aici, cu ceilalți participanți! Împărțim aceeași pasiune, aceleași gusturi!

În România sunt înregistrate peste 11.000 de mașini de epocă.