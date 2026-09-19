Vara intrată în prelungiri a umplut plajele la malul mării! Fie că au făcut baie de soare, s-au răcorit în mare sau au ales doar să se plimbe, turiştii s-au bucurat de ultimele zile calde pe litoral. Pe faleză, aroma preparatelor pescăreşti i-a atras la mese. Iar bucătarii i-au convins să le încerce cu scoici gătite chiar sub ochii lor.

Plajele pline de copii, baia în mare şi sunetul valurilor redau perfect atmosfera unei zile de vară. Doar data din calendar le arată turiştilor că toamna a început de mult.

"Şi noi am rămas surprinse cât de frumos e. A fost ziua mamei şi am vrut să-i facem o surpriză şi am adus-o puţin la mare.", spune o turistă din Râmnicu Sărat.

"Foarte frumos, foarte frumos. O zi minunată.", adaugă mama sărbătoritei.

Articolul continuă după reclamă

Fără toropeala specifică verii, dar cu poftă de relaxare sau puţină adrenalină, turiştii au umplut plaja din Constanţa.

"Anul acesta am observat că s-au decalat cumva săptămânile de plajă. Cumva, cred eu, că o lună e decalată.", spune o bunică.

Este o atmosferă de vară, cu vreme perfectă de plajă. Sunt 25-26 de grade Celsius, aşa că oamenii se bucură din plin de soarele de septembrie. Iar cei mai curajoşi dintre ei au făcut chiar şi o baie în mare.

La câţiva metri de plajă, muzica unei harpe poată turiştii într-o altă atmosferă. Iar aromele preparatelor pescăreşti îi atrag la mese.

"Avem unt, ceapă roşie, roşii proaspete, sos de roşii napoli, lămâie, sare, piper, pătrunjel, puţin usturoi şi vă aşteptăm la masă!", spune o bucătăreasă.

"Sunt foarte gustoase. Au legumele sote.ceea ce-i dă o aromă specială, nu sunt doar scoicile. Ne-au adus exact ce am văzut şi eşti foarte sigur pe ce comanzi.", precizează doi turişti.

"Am mâncat şi noi nişte midii puţin mai încolo, sunt foarte bune, foarte gustoase.", adaugă o doamnă.

"Găsim fructe de mare şi peştele care este din Marea Neagră. Scoici, icre de crab, icre de ştiucă. Adică, meniul este atât de variant încât oricine poate alege şi găseşte să mănânce ceva la malul mării.", explică Dorin Ciubotaru, manager restaurant.

După masă, turiştii se pot relaxa la o plimbare cu barca, velierul sau iahtul. Cea mai scurtă plimbare durează jumătate de oră şi costă 40 de lei.