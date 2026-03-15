Video Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Argeşeanul care a fost împuşcat în picior, după ce a atacat mascaţii cu sabia rămâne sub pază, la spital. Anchetatorii nu cunosc încă motivul scandalului monstru pe care l-a provocat. Bărbatul de 47 de ani era cunoscut în comunitate drept un om harnic, cu o familie model. Însă tot comportamentul i s-a schimbat, anul trecut, când a rămas fără slujbă. De atunci şi-a confecţionat sabia şi scutul şi a început să-şi şocheze vecinii cu gesturi macabre.
Scenele demne de un film de acţiune au făcut înconjurul ţării. Dar sunt cu atât mai şocante pentru oamenii din Poiana Lacului, unde a avut loc scandalul. Bărbatul care s-a bătut ca un gladiator cu mascaţii a fost până de curând unul dintre cei mai respectaţi oameni din comunitate. Bărbatul era priceput în construcţii şi lucra şi la o benzinărie. Totul s-a schimbat cu un an în urmă. "El a avut o problemă, o depresie. Şi a fost dat afară. Şi de atunci, credem noi că...", spune un localnic.
Bărbatul a început scandalul la spălătoria aflată în apropierea casei
Soţia a observat cum comportamentul bărbatului devine tot mai bizar. Şi-a confecţionat singur sabia şi scutul folosite împotriva mascaţilor. Şi a devenit obsedat de o spălătorie auto din localitate. Supărarea l-a făcut să recurgă şi la gesturi macabre. "A dus un iepure mort, a mai adus o capră moartă acolo(n.red. la spălătorie)", spune un localnic. Bărbatul a început scandalul la spălătoria aflată în apropierea casei. Fără să fie provocat de cineva, a început să arunce cu pietre şi fiare în maşinile care circulau pe şosea.
Martorii au chemat poliţia. Dar agenţii rurali care au sosit primii la faţa locului s-au speriat de furia omului, aşa că au chemat întăriri de la Serviciul de Acţiuni Speciale. Două gloanţe l-au atins pe individ în picior. Dar n-au fost suficiente pentru a-l opri. Şi-a continuat atacurile şi doar după ce a fost stropit în faţă cu spray şi-a pierdut echilibrul şi a căzut de pe acoperişul pe care se urcase. Este acum sub paza poliţiei, la spital, fără ca viaţa să-i fie pusă în pericol. În confruntarea de ieri a fost rănit uşor şi unul dintre mascaţi. Atacatorul l-a lovit cu o tijă de fier smulsă dintr-un gard şi transformată în suliţă.
