Argeşeanul care a fost împuşcat în picior, după ce a atacat mascaţii cu sabia rămâne sub pază, la spital. Anchetatorii nu cunosc încă motivul scandalului monstru pe care l-a provocat. Bărbatul de 47 de ani era cunoscut în comunitate drept un om harnic, cu o familie model. Însă tot comportamentul i s-a schimbat, anul trecut, când a rămas fără slujbă. De atunci şi-a confecţionat sabia şi scutul şi a început să-şi şocheze vecinii cu gesturi macabre.

- Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat

Scenele demne de un film de acţiune au făcut înconjurul ţării. Dar sunt cu atât mai şocante pentru oamenii din Poiana Lacului, unde a avut loc scandalul. Bărbatul care s-a bătut ca un gladiator cu mascaţii a fost până de curând unul dintre cei mai respectaţi oameni din comunitate. Bărbatul era priceput în construcţii şi lucra şi la o benzinărie. Totul s-a schimbat cu un an în urmă. "El a avut o problemă, o depresie. Şi a fost dat afară. Şi de atunci, credem noi că...", spune un localnic.

Bărbatul a început scandalul la spălătoria aflată în apropierea casei

Soţia a observat cum comportamentul bărbatului devine tot mai bizar. Şi-a confecţionat singur sabia şi scutul folosite împotriva mascaţilor. Şi a devenit obsedat de o spălătorie auto din localitate. Supărarea l-a făcut să recurgă şi la gesturi macabre. "A dus un iepure mort, a mai adus o capră moartă acolo(n.red. la spălătorie)", spune un localnic. Bărbatul a început scandalul la spălătoria aflată în apropierea casei. Fără să fie provocat de cineva, a început să arunce cu pietre şi fiare în maşinile care circulau pe şosea.

Articolul continuă după reclamă

Martorii au chemat poliţia. Dar agenţii rurali care au sosit primii la faţa locului s-au speriat de furia omului, aşa că au chemat întăriri de la Serviciul de Acţiuni Speciale. Două gloanţe l-au atins pe individ în picior. Dar n-au fost suficiente pentru a-l opri. Şi-a continuat atacurile şi doar după ce a fost stropit în faţă cu spray şi-a pierdut echilibrul şi a căzut de pe acoperişul pe care se urcase. Este acum sub paza poliţiei, la spital, fără ca viaţa să-i fie pusă în pericol. În confruntarea de ieri a fost rănit uşor şi unul dintre mascaţi. Atacatorul l-a lovit cu o tijă de fier smulsă dintr-un gard şi transformată în suliţă.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰