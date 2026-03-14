Imagini halucinante, în Argeş. Un bărbat înarmat cu scut şi sabie a început să atace trecătorii la întâmplare, apoi s-a refugiat pe un acoperiş. Nu ca să cugete la ce a făcut şi să prindă putere să facă scandal şi mai mare. Şi-a îndreptat furia şi asupra mascaţilor chemaţi de urgenţă. Un agent a fost la un pas să fie înjunghiat, moment în care el şi colegii săi au deschis focul. Agresorul este acum la spital, cu două răni la picioare.

Înarmat cu un scut şi sabie, individul îi ameninţă cu moartea pe mascaţii care l-au înconjurat. Nu este intimidat de armele îndreptate spre el şi ultimatumul dat de agenţi. Înaintează plin de vitejie spre ei. Se dă un pas înapoi, dar doar pentru câteva momente, abia când agenţii deschid focul şi trag la picioare.

Bărbatul vandalise o spălătorie auto în urmă cu câteva zile

Chiar şi cu două răni la picior, a continuat să-i sfideze pe mascaţi. Bărbatul de 47 de ani s-a refugiat pe un acoperiş, după ce a luat la ţintă cu pietre oamenii şi maşinile din localitatea argeşeană Poiana Lacului.

Individul a fost în cele din urmă imobilizat şi dus la Spitalul de Urgenţă Piteşti. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că aceeaşi persoană a vandalizat o spălătorie auto, în urmă cu câteva zile. Motivul scandalului de azi rămâne necunoscut. Bărbatul este cunoscut în zonă pentru comportamentul turbulent.

