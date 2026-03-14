Intervenţie inedită a poliţiştilor de la acţiuni speciale (SAS) din Argeş pentru imobilizarea unui bărbat care arunca cu pietre în trecători şi autovehicule. Incidentul a avut loc în localitatea Poiana Lacului.

În momentul în care bărbatul i-a văzut pe oamenii legii, s-a urcat pe un acoperiş, de unde înarmat cu pietre şi cu o sabie a continuat să arunce înspre forţele de ordine. Momentul intervenţiei a fost surprins de trecători. În înregistrare, se aude cum poliţiştii încearcă să îl convingă pe bărbat să renunţe la sabie. Iniţial, fără succes. „Aruncă sabia! Frate folosiţi arma că nu e de glumă! Lasă arma jos!”.

Ulterior, el a fost dat jos, după ce agenţii din trupele speciale au folosit gaze lacrimogene, tip flash-bang şi focuri de avertisment cu muniţie neletală şi letală. “Culcat! Dă cu spray! Bate vântul!”, se mai aud poliţiştii pe înregistrare. În cele din urmă, bărbatul a fost împuşcat într-un picior, după ce a atacat cu sabia un poliţist.

Se pare că individul nu este la prima infracţiune. În urmă cu câteva zile, bărbatul a distrus o spălătorie auto.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun poliţiştii

Astăzi 14 martie 2026, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Poiana Lacului au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din aceeași localitate, ar fi aruncat cu pietre în direcția persoanelor și autovehiculelor care circulau pe o stradă din localitate.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției, însă persoana în cauză s-a refugiat la etajul unui imobil aflat în construcție, continuând să arunce cu obiecte.

Având în vedere comportamentul agresiv al bărbatului, a fost solicitat sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au intervenit inclusiv cu negociator.

Bărbat de 47 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, însă nediagnosticat oficial, avea un comportament agresiv față de persoane și autoturismele ce se deplasau pe o stradă. Luptătorii SAS au intervenit și prin folosirea armamentului din dotare au reușit imobilizarea bărbatului.

Individul a încercat să taie un mascat cu sabia, aşa că a fost împuşcat. A fost dus la spital.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰