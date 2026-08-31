Fetița de 10 ani, spulberată de o mașină în Alexandria, a murit sâmbătă spre duminică noaptea la Spitalul Marie Curie, după ce a stat internată timp de șapte zile.

Fetița de 10 ani spulberată de o mașină în Alexandria a murit, după șapte zile de internare - Sursa: Captură foto

Doctorii spun că fetița a ajuns la Marie Curie după ce medicii din Alexandria i-au scos splina.

Medicii au intervenit chirurgical, copila suferind o hemoragie internă gravă. În ciuda eforturilor depuse pentru a-i salva viața, organismul ei nu a mai rezistat, relatează Total Impact.

Fetiţa avea multiple fracturi și un traumatism cranio-cerebral sever

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Avea multiple fracturi și un traumatism cranio-cerebral sever. Încă de la internare, medicii au constatat că activitatea cerebrală era extrem de redusă, aproape de zero. Neoficial, era deja în moarte cerebrală.

Vineri, starea ei era extrem de gravă. Era menținută în viață cu ajutorul suportului ventilator și al medicamentelor pentru susținerea funcției cardiace. Duminică, medicii au anunțat decesul.

Copilă de numai 10 ani, spulberată de o maşină, după ce a trecut strada printr-un loc nepermis

O copilă de numai 10 ani a fost spulberată de o maşină, după ce a trecut strada printr-un loc nepermis. Totul s-a întâmplat după ce fetiţa a ieşit din curte, însoţită de asistenta maternală în grija căreia se afla. Femeia a traversat prima. Prima maşină a trecut, dar copila a traversat în fugă, prin faţa unui alt autoturism care circula cu viteză, deşi pe strada respectivă limita este de 30 de kilometri pe oră.

A fost lovită în plin de o mașină care venea pe sensul de mers. Ei bine, având în vedere că au traversat neregulamentar, vina ar putea să le fie imputată parțial lor, însă, pentru că vorbim de un tronson pe care se circulă cu 30 de km pe oră. Aceasta este limita legală.

Copilul a fost însoţit de asistenta maternală

Polițiștii vor verifica și dacă șoferul a respectat această limită, pentru că am putea vorbi și de o culpă comună, în funcție de ce decid anchetatorii.