Atac cu bombă asupra unei centrale electrice de lângă Berlin: O substație electrică a fost avariată

Atac la o stație electrică din apropierea celei mai mari centrale pe lignit din Brandenburg, la circa 100 de kilometri sud-est de Berlin. Poliția germană confirmă cel puțin o explozie, iar geniștii au găsit mai multe dispozitive incendiare și explozive, unele nedetonate. Alimentarea cu energie nu a fost întreruptă, însă un bloc al centralei Janschwalde a suferit o defecțiune, relatează Bild. Deocamdată, nu este clar cine se află în spatele atacului.

O substație electrică de lângă Berlin a fost atacată marți cu dispozitive explozive. Instalația deserveşte cea mai mare centrală pe cărbune din zona capitalei. Potrivit Bild, ar fi fost folosite inclusiv rachete pirotehnice artizanale, adică dispozitive improvizate.

Cel puţin un dispozitiv a explodat, dar celelalte nu au funcţionat, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, adăugând că nimeni nu a fost rănit şi că nu s-a produs o pană majoră de curent în regiune.

Centrala electrică Janschwalde este situată la aproximativ 105 km sud-est de Berlin, aproape de Cottbus și de granița cu Polonia.

Articolul continuă după reclamă

Au fost descoperite dispozitive incendiare și explozive

Poliția a primit un apel de urgență în jurul orei 08:00. Angajații au raportat avarii la mai multe linii electrice aeriene ale stației de transformare. Aproximativ 40 de minute mai târziu, forțele de intervenție ajunse la fața locului au confirmat pagubele

Au fost descoperite mai multe dispozitive explozive la un post de transformare de la Preilack, care distribuie electricitatea care provine de la centrala vecină de la Janschwalde, în estul Germaniei.

De asemenea, au descoperit obiecte suspecte și a fost solicitată intervenția geniștilor. Anchetatorii cred că este vorba despre dispozitive pirotehnice.

Poliția a izolat zona din jurul stației de transformare pentru desfășurarea anchetei.

Conducerea centralei consideră că a fost un atac

Compania energetică Leag crede că a fost vorba despre un atac, dar deocamdată, nu este clar cine se află în spatele său.

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că, în cursul dimineții, a avut loc un atac asupra stației de transformare din Turnow-Preilack, "prin intermediul căreia energia electrică produsă la centrala Jänschwalde este introdusă în rețeaua de transport 50Hertz".

"În consecință, a avut loc o defecțiune tehnică la blocul B al centralei", a precizat acesta. Se verifică dacă există o legătură directă între cele două incidente. Operatorul rețelei vorbește despre autori necunoscuți.

Centrala pe lignit Janschwalde este cea mai mare din landul Brandenburg. Are o capacitate instalată actuală de 1.500 de megawați.

"Autori necunoscuți până în prezent au provocat, aparent, în dimineața zilei de 1 septembrie 2026, avarii la mai multe linii ale rețelei de transport 50Hertz", a transmis operatorul rețelei de transport 50Hert într-un comunicat marți la prânz.

A existat o întrerupere de scurtă durată a unei linii. Operatorul le-a cerut cetățenilor să anunțe poliția dacă observă persoane sau incidente suspecte.