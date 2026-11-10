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Propunerile PSD-AUR, undă verde la TVR şi Radioul public: Sorina Matei şi Răzvan Dincă, numiţi directori

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.11.2026, 15:51 | Modificat la 10.11.2026, 17:10

Sorina Matei a fost desemnată, marţi, de Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (SRTv) în funcţia de preşedinte-director general al instituţiei

Sorina Matei, care a fost propusă de AUR, şi care a asigurat interimatul în ultimele luni, a fost desemnată de CA al SRTv în funcţia de preşedinte-director general.

De asemenea, în aceeaşi situaţie se află şi Răzvan Dincă, susţinut de PSD, care a fost desemnat la Radioul public.

Comisiile reunite pentru cultură ale Parlamentului au acordat aviz favorabil pentru Sorinei Matei, desemnată ca preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune (SRTv) de către Consiliul de Administraţie al acestei instituţii.

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Au fost înregistrate 18 voturi pentru, 6 împotrivă şi 3 abţineri.

Sorina Matei a prezentat principalele direcţii pe care le are în vedere pentru reorganizarea televiziunii publice, printre acestea numărându-se modificarea organigramei, eficientizarea departamentelor de control şi reformarea structurilor de management.

"Trebuie să existe departamente eficiente de control. Avem departamente de control, dar se plimbă hârtii dintr-o parte în alta. Asta trebuie eficientizat. Pe zona de management trebuie insistat foarte mult pentru că în TVR sunt o serie de departamente cheie în organizarea oricărei instituţii, dar care sunt ineficiente (...). Trebuie l

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uate decizii în TVR şi trebuie făcute reforme reale în TVR. (...) Este vorba de o situaţie complicată în TVR. Am simţit în TVR că politicul nu este foarte interesat să o salveze, deşi are această atribuţie legală. Sunt şi oameni în TVR care fac eforturi de dimineaţă până seara", a afirmat Sorina Matei.

Sorina Matei a atras atenţia că modificările din program nu trebuie să ignore obiceiurile de consum ale telespectatorilor şi a criticat mutarea Telejurnalului de la ora 20:00 la ora 19:00.

"Telejurnalul TVR, care a stat la ora 8 timp de 65 de ani, a fost mutat la 7, într-o competiţie inegală cu PRO TV şi Antena 1 şi rezultatele le vedem în monitorizare. Pentru orice emisiune care a intrat în grila de toamnă a TVR s-au introdus criterii de performanţă - ratingul. (...) 0,07 este mai mare decât 0,04, dar zero e zero. Majoritatea emisiunilor din TVR, care sunt peste 300, au rating zero. Avem o problemă cu bugetul, din cauza relaţiei toxice cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii pe care nu a rezolvat-o nimeni. Trebuie luată o decizie. Poate ne ajută Comisia, Guvernul, ANCOM, CNA şi CSAT. Este o decizie politică", a adăugat Sorina Matei.

Plenul reunit al Parlamentului se va exprima prin vot secret cu bile asupra numirii Sorinei Matei ca preşedinte-director general al SRTv.

Mihai Iorga
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