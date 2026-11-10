Sorana Cîrstea a coborât pe locul 16. Ce poziţie ocupă Gabriela Ruse

Sorana Cîrstea, 36 de ani, a coborât un loc şi este pe 16 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Ea a ajuns săptămâna trecută până în sferturi la Hong Kong.

Sorana Cîrstea are 2.386 de puncte, în timp ce Gabriela Ruse a coborât de pe locul 60 pe 61 şi are 1.033 de puncte.

Jaqueline Cristian a înregistrat o coborâre de două locuri şi este pe 81, cu 869 de puncte.

Liderul clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, care are 8.099 de puncte.

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Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, cu 6.485 de puncte, iar pe locul 3 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 6.306 puncte.

Americanca Coco Gauff este pe 4, cu 5.763 de puncte, în timp ce Jessica Pegula ocupă locul 5, cu 5.760 de puncte.