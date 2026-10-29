Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne oprită și în noiembrie. Care sunt motivele

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă în ceea ce priveşte funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Decizia este motivată de debitele scăzute ale Dunării, dar şi de existenţa riscului de apariţie a unei crize în alimentarea cu energie electrică, cauzat de lipsa unor rezerve de putere şi energie suficiente pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum.

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"Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a publicat în această seară, în Monitorul Oficial, hotărârea privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă în ceea ce priveşte funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă", anunţă, miercuri seară, Ministerul Energiei, potrivit News.ro.

Potrivit instituţiei citate, printre motivele care au stat la baza acestei hotărâri se numără menţinerea unor cote scăzute ale Dunării la intrarea în ţară, imposibilitatea de a repune în funcţiune unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă pe parcursul lunii noiembrie 2026 şi existenţa în continuare a riscului de apariţie a unei crize în alimentarea cu energie electrică, cauzat de lipsa unor rezerve de putere şi energie suficiente pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum.

"Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional, inclusiv prin creşterea producţiei din toate sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului, astfel cum se prevede în hotărârea publicată în Monitorul Oficial", se mai arată în comunicat.

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Potrivit specialiştilor, până în 4 noiembrie, debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere până la valoarea de 1550 m3/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor octombrie (3900 m3/s) şi noiembrie (4700 m3/s).