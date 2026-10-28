Restricţiile de trafic de pe bulevardul care produce cei mai mulţi bani din ţară sufocă zona de business a Capitalei. Deşi Primăria Capitalei a promis că ia măsuri pentru a reduce ambuteiajele, şoferii se plâng că poliţiştii sunt doar prezenţe discrete şi că pierd din ce în ce mai mult timp în intersecţii.

"Acum vedeţi Poliţie aici în intersecţie? Nu. Nu este", spune reporterul.

Prezenţi la datorie, dar pe termen limitat, agenţii de la Poliţia Locală şi de la Rutieră dispar din cele mai aglomerate intersecţii chiar când şoferii au mare nevoie de ei.

Este ora 10 dimineaţa şi aici la intersecţia dintre Șoseaua Petricani cu Fabrica de Glucoză, coloanele de mașini se întind pe zeci de metri. În ciuda acestui lucru, poliţistul care dirija traficul doar ce a plecat.

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Prezenţa poliţiştilor este esenţială pentru fluidizarea circulaţiei

La fel se întâmplă de aproape două săptămâni, de când s-a instituit sens unic pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu unde au sediu cele mai importante corporaţii, care produc 10 miliarde de euro anual. Toate arterele din zonă sunt supraaglomerate aproape la orice oră, aşa că prezenţa poliţiştilor este esenţială pentru fluidizarea circulaţiei.

Deşi municipalitatea a transmis săptămâna trecută că vor fi prezente în intersecţiile cheie 5 echipaje de poliţie locală, în această dimineaţă nu era niciunul.

"Vin de dimineaţă puţin şi după aceea gata, da. Dacă stau 45 de minute aici e mult. E dezastruos. Se fac ambuteiaje pentru că fiecare se bagă. Să stea poliţia în intersecţie. Dimineaţa i-am mai văzut dar acum, la ora asta cred că nu mai sunt, sunt plecaţi domnii. Îi vedeţi dumneavoastră în intersecție? Nu-i văd, nu-i văd", spun oamenii.

Intersecţiile din nordul Capitalei trebuie dirijate de poliţişti de la trei instituţii

Potrivit planului făcut de autorităţi, intersecţiile din nordul Capitalei trebuie dirijate de poliţişti de la trei instituţii: Brigada Rutieră, Poliţia Locală Bucureşti şi Poliţia Locală sector 2.

Programul lor este asemănător. Se retrag cel târziu la 10 dimineaţa şi revin în trafic după şase ore.

"În funcţie de evoluţia valorilor de trafic şi de situaţia operativă din teren, poliţiştii rutieri pot prelungi prezenţa în intersecţii", explică Andra Arsintescu, purtătoare de cuvânt, Brigada Rutieră Bucureşti.

Asta aşteaptă şi şoferii de la ei.

Şofer: Dimineaţa şi după-amiaza este nenorocire.

Reporter: Şi poliţiştii sunt sau nu sunt aici în intersecţie să dirijeze?

Şofer: De cele mai multe ori nu sunt.

Restricţiile din zonă vor fi ridicate pe 31 decembrie.