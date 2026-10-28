O clipă de neatenţie, o cască lipsă, o denivelare în asfalt. Aşa se ajunge la viaţi pierdute şi o familii distruse. Accindentele de trotinetă umplu nu doar spitalele, şi morgile. Legea interzice circulaţia pe drumurile publice a copiilor sub 14 ani pe trotinetă, iar purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie. Sancţiunile sunt puţine însă, iar cumpărarea sau modificarea vitezei unei trotinete electrice este accesibilă oricui. Şi aşa se scriu tragediile.

"Efectiv i s-a tăiat fluxul spre creier şi atunci nu mai ai nicio şansă", povestește o femeie.

A fost prima şi ultima data când Dragoş a urcat pe trotinetă fără cască. A căzut la câțiva pași de casa iar ambulanța a ajuns în cartierul lui repede după ce prietenii lui au dat alerta. Prima care a ajuns la spital a fost mătuşa lui, ea însăşi medic la un spital din Timişoara. Nu i-a luat mult sa înțeleagă gravitatea.

"Am vorbit cu medicul de pe ambulanţă, mi-a explicat ce s-a întâmplat, că a fost în stop, l-au resuscitat, a intrat din nou în stop, în momentul în care am auzit, nu am vrut să cred, am fost în negare în momentul acela. A fost un moment pe care nu vreau să-l trăiască nimeni, să nu-l retrăim niciunul dintre noi care avem copii la rândul nostru. Şi medicilor să ştiţi că le-a fost foarte greu să spună exact diagnosticul, să spună ce au făcut..", a declarat Alina Tisher mătuşa lui Dragoş.

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A plecat o singură dată fără cască și nu s-a mai întors

Dragoş nu ieşea niciodată la plimbare fără cască, părinţii erau extrem de atenţi la acest detaliu. Dar în acele secunde, din motive doar de el ştiute, a plecat fără.

"Nu i-am spus niciodată: nu folosi trotineta că e periculoasă Au ştiut toţi din comunitate că a fost un accident şi au zis nu poate să fie Dragoş, pentru că Dragoş e tot timpul cu casca pe cap. A fost o fracţiune de secundă, era plecat fără cască", a declarat Alina Tisher mătuşa lui Dragoş.

"Un traumatism pe trotinetă, fără cască, fără protecţie. Poţi să cazi la o gropiţă atât (arată cu degetul). Sunt roţi mici, derapează, cazi şi dai cu capul. În momentul ăla toată viaţa ta s-a schimbat.Apar leziuni cerebrale incompatibile cu viaţa", a declarat prof.dr. Mircea Săceleanu şef Secţie Neurochirurgie, SCJU Sibiu.

Dragoş a stat o lună în Terapie Intensivă, timp în care toată familia a sperat la o minune, deşi toţi ştiau exact care sunt şansele. Socul sfârșitului lui a fost atât de puternic încât prietenii lui au renunțat cu toții la trotinete.

"Şi acum vin la cimitir, de multe ori mănâncă corn cu ciocolată şi-i lasă şi lui", a declarat Alina Tisher, mătuşa lui Dragoş.

După moartea lui Dragoș, mătușa lui a început o altă luptă: să împiedice repetarea unei asemenea tragedii. A cerut, în nenumărate rânduri, reguli mai stricte pentru copiii care folosesc trotinete electrice. Ea şi întreaga comunitate de medici din ţară, copleşiţi de numărul tot mai mare de copii distruşi de trotinete. Ei văd urmările, de la camera de gardă până la Terapie Intensivă si de multe ori, morga spitalelor.

"Mergând pe ATI colegii mi-au spus: nu mai putem cu atâtea cazuri, deja nu mai putem noi cu atâţia copii care sunt în situaţii dificile, unii dificile unii foarte grave, chiar ajungând la deces", a declarat Alina Tisher, mătuşa lui Dragoş.

"Într-o gardă de 24 de ore, 7-8 trotinete electrice minim sunt. Chiar şi doi am avut pe aceeaşi trotinetă, veniţi în stare foarte gravă", a declarat Luigi Constantin Ignat, medic urgentist, Spitalul Marie Curie Bucureşti.

Insistențele copiilor se transformă, de multe ori, într-o trotinetă cumpărată de părinți. La început de adolescență, mulți urcă pe ea convinși că o pot stăpâni. Dar viteza vine înaintea experienței. Nu cunosc suficient regulile de circulație și nici felul în care reacționează vehiculul pe care îl conduc. O frână bruscă sau o denivelare îi poate pune, într-o clipă, în fața unui pericol pe care nu știu să-l evite.

"Înseamnă un bilet mai degrabă către camera de gardă şi de multe ori se soldează cu o privire prin geamuri către Terapie Intensivă", a declarat Ana-Maria Iana, medic primar de urgentist Spitalul Marie Curie.

"Trotineta electrică după părerea mea din punct de vedere al ortopedului pediatru generează cele mai grave traumatisme. Mai grave decât cele pe care le-am văzut de motocicletă, mai grave decât de bicicletă,traumatisme de energie înaltă. De la fracturi, fracturi deschise, să o luăm în ordinea gravităţii, până la decesul pacientului. Am avut decese, am avut pacienţi care au venit în comă, moarte cerebrală", a declarat prof. dr. Alexandru Ulici managerul Spitalului Grigore Alexandrescu.

La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, bilanțul primelor șase luni înseamnă aproape 300 de copii cu traumatisme grave după accidente de trotinetă. Niciunul dintre ei nu a respectat normele în vigoare. Iar unii copii caută chiar modalități de a împinge viteza și mai departe.

"Este un mare trend acum în populaţia pediatrică, adică elevii de clase terminale de gimnaziu, este un trend şi-aun act de bravură să-şi hackuiască trotineta şi s-o ducă de la limita de 25 de km pe oră chiar la 60 de km pe oră, să-şi modifice modul în care bateria dispune puterea mărind numărul de waţi pe care-i poate utiliza dintr-o apăsare de acceleraţie", a declarat prof. dr. Alexandru Ulici managerul Spitalului Grigore Alexandrescu.

Din fabrică, multe trotinete vin cu limita fixată la 25 de kilometri pe oră. Am mers în magazine și service-uri să vedem cât de greu este să treci peste ea. Limita poate fi modificată cu ușurință.

Patru-cinci sute de lei. Atât poate costa o modificare care adaugă încă 25 sau 30 de kilometri pe oră. Viteza se dublează, dar roțile rămân la fel de mici, iar cel care conduce, la fel de expus. O denivelare, o pierdere de echilibru și plimbarea se poate termina la Terapie Intensivă. Cu urmări care nu dispar odată cu externarea. În prezent sunt interzise în parcuri, iar amenzile pot ajunge până la 500 de lei. Bani pe care îi plătesc tot părinţii, pentru că rareori regulile sunt respectate.

"Poate o să fiu nepopular dar susţin cu tărie o interzicere pe drumurile publice a trotinetelor", a declarat prof. dr. Alexandru Ulici managerul Spitalului Grigore Alexandrescu.

Praga a interzis total circulaţia trotinetelor în oraş din cauza accidentelor, Italia permite ciculaţia doar pe piste speciale, iar Parisul a interzis complet trotinetele de închiriat. În toate oraşele europene limita de viteză este de 20 sau 25 de kilometri pe oră. România are mai multe proiecte legislative, deocamdată doar în dezbatere.