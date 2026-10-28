Un fost consilier şi director al Poştei Române este arestat pentru viol. Povestea cutremurătoare a ieşit la iveală după ce o fată de 15 ani a născut. Cercetările achetatorilor şi un test ADN au confirmat suspiciunile şi au arătat că bărbatul a profitat de copilă de când avea 13 ani.

Abuzurile ar fi avut loc la ferma deţinută de bărbatul de 48 de ani. Individul este cunoscut în Arad. A fost consilier local, director de bancă şi şef al Oficiului Județean de Poștă Arad. Fata a ajuns la fermă cu părinţii veniţi la muncă.

Relaţia dintre cei doi a început când fata avea doar 13 ani

Anchetatorii spun că relaţia dintre cei doi a început când fata avea doar 13 ani, iar în primăvara acestui an a devenit mamă. Procurorii au intrat pe fir după ce spitalul a anunţat autorităţile. Toate indiciile duceau către individul de 48 de ani, iar suspiciunile au fost confirmate de un test ADN care a arătat că este tatăl copilului.

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Familia cu 11 copii era monitorizată de autorităţile locale. Şi deși este o comunitate mică, cu doar 300 de locuitori, nimeni nu a intrat la bănuieli. Iar explicaţiile sunt şocante.

Cei din comunitate nu bănuiau nimic

"Mergea la şcoală, nu s-a văzut sarcina. Eu în fiecare lună făceam triajul, nu am văzut. Acum nu puteam să o dezbrac ca să confirm", explică Maria Oprea, asistent medical comunitar.

"Pentru comunitate a fost un şoc. Era o persoană importantă, ieri am aflat şi noi şi am rămas surprins, profund", spune Cornel Popa, primar Hasmas.

"Îmi părea un om, totuşi a avut o funcţie cândva. Am mai văzut-o pe aici cu frate-su. Mie unul nu-mi vine să cred nici acum", spun oamenii.

Bărbatul este arestat preventiv şi riscă să stea 12 ani de închisoare. Legea s-a schimbat în 2023. Actul sexual cu un minor sub 16 ani este considerat viol dacă diferența de vârstă dintre cei doi este mai mare de cinci ani. Cazul din Arad nu este unul singular. 1 copil din 5 trece prin cel puţin o experienţă de violență sexuală până la vârsta majoratului.