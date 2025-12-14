Antena Meniu Search
Cerşetor deghizat în călugăriță, surprins într-un tren pe ruta Iași-Cluj: Fiecare face ce vrea. Dumnezeu iartă

Un bărbat deghizat în călugăriță a fost filmat într-un tren care circula pe ruta Iași-Cluj, în timp ce cerea bani de la pasageri. Mai mulți călători au devenit suspicioși, au cerut explicații și au anunțat controlorul de bilete, care l-a recunoscut ca fiind un cerșetor cunoscut.

14.12.2025
Incidentul a fost surprins de un pasager care a observat că persoana îmbrăcată în haine monahale apela la mila oamenilor din vagon, potrivit Antena 3. La un moment dat, mai mulți călători i-au cerut să își arate fața, suspiciunea fiind că nu este, de fapt, călugăriță.

După insistențe, s-a confirmat că este vorba despre un bărbat care se deghizase pentru a cerși. Momentul a fost filmat, iar imaginile au ajuns în spațiul public.

Dialog tensionat în tren

Între cerșetor și unii pasageri a avut loc un schimb de replici. Întrebat de ce s-a deghizat și de ce cere bani, bărbatul a răspuns: "Lasă-mă, nu mă judeca. Trebuie să trăiesc și eu."

În fața reproșurilor că înșală oamenii, acesta a continuat: "Mai cer și eu de la lume să mănânc o pită. Dumnezeu vede și iartă. Nu e bine să judeci."

La întrebarea de ce se îmbracă în călugăriță, deși este bărbat, acesta a spus: "Fiecare face ce vrea. Când vom pleca de pe pământ, toți vor fi judecați."

Controlorul l-a recunoscut

Situația a fost semnalată controlorului de bilete, care l-a recunoscut pe bărbat ca fiind un cerșetor cunoscut, care ar fi mai fost implicat în astfel de situații și ar fi fost anterior în atenția poliției.

Unii pasageri au cerut ca acesta să fie dat jos din tren și să fie luate măsuri, susținând că astfel de practici îi induc în eroare pe călători.

