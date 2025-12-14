Acțiunea salvamontiștilor din Munții Făgăraș s-a încheiat cu succes duminică, după aproape 16 ore de efort susținut. Bărbatul rănit grav într-o zonă extrem de abruptă a Văii Viștișoara, pe Muchia Zănoaga, a fost coborât terestru și predat în siguranță unui echipaj SMURD, în condiții meteo nefavorabile, care au făcut imposibilă intervenția aeriană.

Operațiune de salvare a unui bărbat rănit în Munții Făgăraș. Elicopterul nu poate interveni - arhivă / imagine ilustrativă

UPDATE. Victima, conștientă și cooperantă, făcea parte dintr-un grup de trei persoane. Salvamontiștii au ajuns la bărbat într-o zonă foarte greu accesibilă, unde acesta suferise multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare, spatelui și coastelor. După evaluarea medicală și acordarea primului ajutor la fața locului, salvatorii au decis transportul terestru către baza muntelui, în timp ce ceilalți doi membri ai grupului au fost coborâți în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale.

Potrivit Salvamont Brașov, operațiunea de salvare a fost una deosebit de complexă, desfășurată în condiții dificile, cu temperaturi negative și pe un teren accidentat, care a îngreunat semnificativ deplasarea și manevrele de extracție. În total, 18 salvatori montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov, inclusiv o echipă suplimentară din Râșnov, au acționat coordonat pe parcursul celor aproape 16 ore. Din cauza vremii nefavorabile, elicopterul nu a putut fi folosit, iar victima a fost transportată exclusiv terestru până la baza muntelui, unde a fost preluată de echipajul SMURD.

Bărbat accidentat în Munții Făgăraș

Salvamont Braşov anunţă că acţiunea din zona Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga, în Munţii Făgăraş continuă şi duminică, potrivit News.ro.

"Salvatorii montani au ajuns la victimă, aceasta aflându-se, în urma căzăturii, într-o zonă foarte abruptă şi greu accesibilă. Este vorba despre un bărbat care făcea parte dintr-un grup de trei persoane. Salvamontiştii au efectuat evaluarea medicală şi i-au acordat primul ajutor calificat la faţa locului, totodată constatând multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare, al spatelui şi al coastelor. Având în vedere gravitatea situaţiei şi dificultatea terenului, victima urmează să fie extrasă într-o zonă sigură", au transmis salvamontiştii.

Ulterior, aceştia au precizat că s-a alăturat încă o echipă, formată din doi salvatori montani din Râşnov.

"Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu este posibilă în acest moment. În aceste condiţii, o parte dintre salvatori au preluat ceilalţi doi membri ai grupului, pe care îi coboară în siguranţă, în timp ce restul echipei a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov continuă transportul terestru al victimei către baza muntelui, pentru a fi predată cât mai rapid unui echipaj medical specializat", au mai transmis salvamontiştii.

Aceştia precizează că bărbatul este conştient şi cooperant.

