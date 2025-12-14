Antena Meniu Search
O furtună puternică a lovit în ultimele zile Insulele Canare. În Tenerife s-a aşternut un strat de zăpadă, drumurile au îngheţat, şi au fost sute de apeluri de urgenţă. Două persoane au fost salvate la timp dintr-o maşină care a rămas blocată într-o râpă. Meteorologii spanioli avertizează că există şanse ca furtuna să se întoarcă.

Furtuna Emilia a adus vreme extremă pe Insulele Canare. În zonele de munte din Tenerife s-a depus un strat de peste 5 centimetri de zăpadă, iar gheaţa a paralizat şoselele, potrivit InformativosTvc. 

Zonele de coastă au fost lovite de valuri uriaşe de până la şapte metri. Nici vântul nu s-a lăsat mai prejos. Rafale au atins în anumite zone chiar şi 150 de kilometri pe oră.

"Vântul a bătut cu putere. Ferestrele s-au clătinat puternic.", a transmis un localnic

Pompierii au fost chemaţi la sute de intervenţii, peste 500, mai ales pentru arbori şi stâlpi de electricitate doborâţi.

În toiul nopţii, furia naturii a doborât un copac uriaş, care s-a prăbuşit peste faţada unui imobil. Oamenii au crezut că sunt bombardaţi. 

"S-a auzit ca o bubuitură puternică, ca un cutremur. Întregul bloc s-a mişcat, ne-am speriat. Am stat afară până la 2 dimineaţa pentru că nu ştiam ce să facem.", a declarat un bărbat

"Copiii dormeau lângă balcon. Au fost agitaţi toată noaptea.", a menţionat alt bărbat

Scene dramatice au fost surprinse şi pe insula Lanzarote. Aici, mai multe case au fost inundate, în timp ce în Fuerteventura, două persoane au fost salvate dintr-o maşină care a rămas blocată într-o râpă.

Meteorologii spanioli au avertizat că furtuna se va întoarce şi i-au sfătuit pe locuitori să fie precauţi. Sunt aşteptate ploi puternice în jumătatea de nord şi est a insulei Gran Canaria, precum şi în Tenerife.

