Accident şocant la Iaşi! O femeie de 41 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni de un şofer neexperimentat care circula cu o viteză mult peste limita legală. Întregul moment a fost surprins de o cameră de bord.

Accident mortal la Iași: o femeie a fost spulberată pe trecerea de pietoni

Accidentul îngrozitor s-a petrecut în zorii zilei pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Iaşi. Victima, o femeie de 41 de ani, a îngheţat pe trecerea de pietoni când a văzut maşina care se îndreaptă în viteză spre ea. Şoferul a lovit-o în plin.

Femeia a murit pe loc, în ciuda manevrelor de resuscitare

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Femeia a murit pe loc. Medicii au încercat să o resusciteze zeci de minute, însă a fost în zadar. N ar fi putut să se salveze, spun specialiştii, pentru că decizia de a rămâne pe loc a fost luată iraţional, într-o fracţiune de secundă.

"S-a oprit pentru că era în starea aia de supravieţuire, de frică foarte intensă. Nu a ştiut cum să reacţioneze, ce să facă mai întâi, aşa că s-a oprit pur şi simplu. Impactul iminent pe care l-a perceput, pur şi simplu ăsta a fost automatismul, deci nu a fost o reacţie conştientă", a explicat Andreea Iancu, psiholog.

Șofer tânăr, cu permis de mai puțin de doi ani

Tânărul de 20 de ani care se afla la volan avea permisul de nici 2 ani. Nu era băut, dar ar fi observat-o târziu pe femeie şi a încercat să o evite prin dreapta, nu prin stânga, pe unde avea mai mult spaţiu. A frânat abia la 10 metri distanţă de zebră.

"Conducătorul nu a făcut niciun fel de reducere a vitezei. Clar accidentul s-a produs pentru că el nu a observat şi nu şi-a luat măsurile de evitare", a precizat Aurel Moraru, instructor auto.

Tânărul este cercetat pentru ucidere din culpă.

Accident similar, la marginea Capitalei

Un accident tras la indigo a avut loc şi la marginea Capitalei, în Bragadiru. Şoferul a observat târziu familia care traversa strada.

"Cei trei mai aveau câţiva paşi să ajungă în siguranţă pe trotuar, înainte să fie loviţi cu maşina de şoferul de 66 de ani. Mama şi fetiţa ei de doar 9 ani au ajuns la spital rămân sub supraveghere medicilor, asta în timp ce bărbatul a fost externat cu doar cu câteva contuzii", spune Bogdan Dinu, reporter Observator.

Şoferul a fost audiat de poliţişti şi a rămas fără carnet de conducere.

În 2025 au fost 500 de accidente rutiere cu pietoni. 175 de oameni şi-au pierdut viaţa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰