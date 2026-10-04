Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă după ce un bărbat, cetăţean albanez, a reclamat că a fost bătut de alţi doi bărbaţi, în cartierul Ursaţi din municipiu, el fiind lovit în cap cu mânerul unui pistol. Victima şi cei doi agresori ar fi participat anterior la un eveniment privat, unde au avut un conflict spontan. Cei doi suspecţi sunt căutaţi de poliţişti.

Cetăţean albanez, atacat de doi bărbați la Târgu Jiu. Agresorii l-au lovit cu mânerul unui pistol - Arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de un bărbat, cetăţean albanez, cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu, cartierul Ursaţi, cu privire la faptul că ar fi fost agresat fizic de două persoane.

Acolo s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, precum şi o echipă operativă constituită la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, cercetările fiind preluate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale.

"Din primele cercetări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că bărbatul ar fi fost ameninţat cu acte de violenţă, lovit în zona capului cu mânerul unui pistol, iar în zona unui membru superior i-ar fi fost provocată o contuzie cu un obiect încă neidentificat. În continuarea cercetărilor, poliţiştii au stabilit identitatea celor două persoane bănuite de săvârşirea faptelor, reieşind că cei trei, în acea seară, ar fi participat, împreună, la un eveniment privat, iar în urma unor neînţelegeri, între aceştia ar fi izbucnit un conflict spontan", a precizat Poliţia.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii fac cercetări în acest dosar pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, identificarea persoanelor bănuite de săvârşirea faptelor şi dispunerea măsurilor legale.