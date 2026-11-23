Piaţa muncii este în continuă schimbare iar în unele ţări europene salariile pot urca la câteva zeci de mii de euro. Este şi cazul Poloniei, unde în anumite domenii, salariile pot ajunge la 65.000 de zloți brut pe lună, echivalentul aproximativ a 15.000 de euro. Companiile sunt dispuse să plătească aceste sume pentru specialiști cu experiență, în special în industrie și în managementul producției. Un raport al agenției de recrutare Devire arată care sunt funcțiile cel mai bine remunerate și ce studii pot ajuta tinerii să construiască o carieră în aceste domenii.

Piața muncii din Polonia oferă oportunități financiare importante pentru angajații cu experiență și calificări avansate. În anumite domenii industriale, salariile managerilor și directorilor pot depăși considerabil veniturile medii din economie, potrivit Forsal.pl.

Industria modernă nu mai înseamnă doar activitate în fabrici, lângă utilaje sau linii de producție. Companiile au nevoie de ingineri, manageri și specialiști capabili să combine cunoștințele tehnice cu abilitățile de conducere și de administrare a afacerilor. Pentru cei care îndeplinesc aceste cerințe, angajatorii oferă salarii care pot ajunge la zeci de mii de zloți lunar.

Salarii de până la 65.000 de zloți lunar. Ce funcții sunt cel mai bine plătite

Potrivit raportului „Produkcja 360°”, realizat de agenția de recrutare Devire pe baza proceselor de recrutare desfășurate, cele mai mari salarii din managementul producției pot ajunge la 65.000 de zloți brut pe lună.

Articolul continuă după reclamă

Aceste venituri sunt însă rezervate funcțiilor cu un nivel foarte ridicat de responsabilitate și nu reprezintă standardul întregului sector industrial.

Pentru comparație, salariul mediu lunar brut în industria poloneză era de 8.855,54 zloți în 2025, aproape 2.000 de euro, mult sub remunerațiile oferite pentru cele mai importante funcții de conducere. Diferențele salariale depind de experiența profesională, dimensiunea companiei, complexitatea activităților și responsabilitățile asociate fiecărui post.

Conform raportului, un director de fabrică (Plant Manager) poate câștiga între 23.000 și 65.000 de zloți brut lunar, echivalentul a 5.000 de euro şi 15.000 de euro. Salariul cel mai frecvent oferit pentru această funcție este de aproximativ 35.000 de zloți, aproape 8.000 de euro.

Un director operațional poate primi între 23.000 și 45.000 de zloți, echivalentul 5.000 de euro şi 10.000 de euro, cu un nivel salarial cel mai des întâlnit de aproximativ 30.000 de zloți, peste 6.000 de euro.

În cazul unui manager de producție, salariile variază între 14.000 și 28.000 de zloți, între 3.000 şi 6.000 de euro, iar remunerația cel mai frecvent oferită este de aproximativ 20.000 de zloți lunar, respectiv 4.500 de euro.

Șefii de schimb pot câștiga între 10.000 și 15.000 de zloți brut, 2.500 şi 3.500 euro, în timp ce liderii de echipă sunt remunerați cu sume cuprinse între 7.000 și 11.000 de zloți, 1.500 şi 2.500 euro.

Toate aceste valori reprezintă salarii lunare brute și se referă la piața muncii din Polonia.

De ce sunt companiile dispuse să plătească salarii atât de mari

Funcția de director de fabrică presupune în prezent mult mai mult decât supravegherea procesului de producție. Un astfel de manager trebuie să controleze costurile, să asigure calitatea produselor, să protejeze siguranța angajaților și să coordoneze activitatea întregii unități industriale.

Responsabilitățile includ și planificarea investițiilor, implementarea tehnologiilor moderne, dezvoltarea competențelor angajaților și colaborarea cu structurile centrale ale companiei.

Capacitatea de a gestiona schimbările devine tot mai importantă, în condițiile în care fabricile investesc în automatizare și în modernizarea proceselor de producție.

Un inginer care își dorește să ajungă într-o asemenea funcție trebuie să învețe nu doar să rezolve probleme tehnice, ci și să coordoneze oameni, să ia decizii de afaceri și să anticipeze consecințele acestora. De aceea, experiența managerială și capacitatea de a conduce echipe mari pot influența semnificativ nivelul salariului.

Ce facultăți trebuie să urmeze tinerii care vor să obțină salarii mari

Pentru elevii și studenții care își planifică viitorul profesional, raportul evidențiază mai multe domenii de studiu care pot facilita accesul la funcții bine plătite în industrie. Automatica și robotica reprezintă una dintre opțiuni, deoarece oferă pregătire pentru lucrul cu utilaje moderne, sisteme de control și procese automatizate de producție.

Ingineria mecanică și construcția de mașini permit dobândirea cunoștințelor despre echipamentele și procesele utilizate în fabrici. O altă direcție este managementul și ingineria producției, domeniu care combină pregătirea tehnică cu organizarea muncii, planificarea și coordonarea proceselor industriale.

Logistica poate reprezenta, de asemenea, o alegere potrivită pentru cei interesați de gestionarea materialelor, aprovizionare, distribuție și organizarea lanțurilor de furnizare.

Electrotehnica și mecatronica oferă competențe necesare pentru utilizarea și dezvoltarea echipamentelor moderne și a sistemelor industriale. Totuși, absolvirea unei facultăți nu garantează accesul imediat la salariile foarte mari prezentate în raport.

Funcțiile de conducere sunt ocupate, de regulă, după mulți ani de experiență profesională și după preluarea treptată a unor responsabilități tot mai importante. Un post de inginer poate reprezenta începutul unei asemenea cariere. Ulterior, angajații pot avansa către coordonarea echipelor și managementul producției.