Cu toții am pierdut timp prin gări, așteptând trenuri întârziate. De acum, CFR va trebui să spună public, lună de lună, câte minute pierd călătorii și câte pot fi recuperate. Întârzierile și restricțiile de viteză vor fi monitorizate, iar rezultatele vor fi făcute publice.

Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță reguli noi pentru CFR S.A. Compania va trebui să raporteze și să publice în fiecare lună câte minute au întârziat trenurile din cauza problemelor de infrastructură, inclusiv pentru fiecare magistrală în parte. Practic, nu va mai fi suficient să spunem că un tren a întârziat. Se va putea vedea cât s-a întârziat și unde sunt cele mai mari probleme. Mai mult, CFR S.A va avea obligația să reducă restricțiile de viteză.

Asta înseamnă că, pe tronsoanele unde trenurile sunt nevoite acum să circule încet din cauza infrastructurii degradate, compania va trebui să intervină și să recupereze din timpul pierdut. Iar obiectivul va fi măsurat foarte concret: minutele câștigate pentru călători, inclusiv pe rute importante precum București-Constanța și București-Brașov.

Ministrul anunță și principiul "cine întârzie plătește". Cu alte cuvinte, costurile întârzierilor care pot fi imputate infrastructurii ar trebui să ajungă la cei responsabili, nu să fie suportate la nesfârșit de sistem. Noile reguli ar urma să fie aplicate viitorului Consiliu de Administrație al CFR S.A.