Tradiția din Ardeal care i-a impresionat pe turiștii străini. Concert inedit într-un cimitir din Cluj

Aseară a avut loc Luminaţia, o tradiţie păstrată cu sfinţenie în Ardeal. La Cluj, amintirea celor plecaţi a fost cinstită nu doar prin flori şi rugăciuni, ci şi prin muzică. Zeci de artişti au susţinut un concert de requiem chiar în Cimitirul Central, transformând seara într-un spectacol cu totul aparte.

Printre morminte, în lumina miilor de candele, muzica a devenit un omagiu adus celor care nu mai sunt. De Luminaţie, Cimitirul Central din Cluj-Napoca a găzduit un spectacol aparte, în care acordurile unui concert de requiem s-au împletit cu dansul şi emoţia unei seri dedicate amintirii.

"Foarte frumos, mulţumim! Ne-am simţit cu adevărat parte din atmosfera culturală. A fost minunat". Peste 50 de artişti au pus trup şi suflet pentru un spectacol care a întrecut aşteptările. Membrii corului şi ai orchestrei Claudiopolis, împreună cu soliştii şi balerinii, dirijaţi de Vlad Eniu, au transformat cimitirul într-un spaţiu al artei şi al reculegerii.

"Este extraordinar! Foarte multă muzică clasică. Trebuie să ne ducem tradiţiile mai departe, iar acesta este un exemplu minunat despre cum putem face asta. Mă bucur enorm că sunt aici", este reacţia unui italian.

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"Este ceva nou, din nou parte de coregrafie şi întregul concept încearcă să se adapteze spiritului pe care Luminaţia sau Ziua tuturor sfinţilor îl are pentru noi", a declarat Daniela Maier, coordonator Scena Urbană.

Tradiţia Luminaţiei în Ardeal

Dar dincolo de concerte şi de momentele artistice, Luminaţia înseamnă oameni care nu uită. Mii de clujeni au mers în cimitire, au adus flori şi au aprins lumânări la morminte, fie pentru cei dragi, fie pentru cei care aveau nevoie de o mângâiere caldă la locul de veci.

Seara dedicată celor care nu mai sunt printre noi a continuat, la Cluj-Napoca şi în Biserica Sfântul Mihail din Piaţa Unirii, unde a avut loc un concert de muzică sacră.