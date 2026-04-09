Cinci pasaje rutiere vor ajuta la fluidizarea traficului spre Eforie în sezonul estival. Unde vor fi amplasate

Vara, la Eforie, vacanța începe de multe ori în coloană. Ore pierdute în trafic, claxoane și nervi – un scenariu cunoscut pentru mii de turiști. Autorităţile vin cu o soluţie. Cinci pasaje rutiere noi ar putea rezolva problema blocajelor care apar mai ales în sezonul turistic. Două dintre pasajele făcute cu bani europeni vor fi dedicate mașinilor iar alte trei traficului pietonal. Lucrările la primul pasaj suprateran ar urma să înceapă in toamnă.

Drumul spre mare e un adevărat test de răbdare: nervi întinși la maximum, coloane de mașini cât vezi cu ochii și vacanțe care încep sau se termină. în trafic. În zona Eforie Nord, punct critic deja, sunt în plan doua pasaje pentru autoturisme, care ar urma să ajute la fluidizarea traficului.

La intrarea în Eforie Nord dinspre Constanța ar urma să fie construit un pasaj suprateran cu patru benzi care ar trece chiar peste sensul giratoriu. Practic șoferii nu vor mai fi nevoiți să încetinească să se încadreze în giratoriu, ceea ce ar reduce blocajele din sezonul estival.

În plus, vor fi construite și trei pasaje pietonale subterane, astfel încât traversările să nu se mai facă la nivelul carosabilului. "Valoarea totală a acestor trei investiții va fi aproximativ 300 de milioane de lei fără TVA. Scopul acestor trei investiții au ca și rezultat fluidizarea traficului pe perioada sezonului estival", a declarat Cecilia Crețu, purtător de cuvânt Primăria Eforie.

"Investiția este bună numai că așteptăm să înceapă și să se finalizeze. Probabil că în această vara avem puține șanse, dar măcar să înceapă la toamna și să fim bine pregătiți pentru sezonul 2027", explică Nicolae Bucovală, investitor.

"Ambele contracte pentru proiectare şi exacuţie au fost lansate deja în licitaţie de primăria Eforie. Un contract a fost deja semnat", a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

"Dacă plecam de la Eforie Sud până la ieșirea din Eforie Nord durează și o oră. Dacă nu ar fi rutiera ar fi grav rău de tot. Rutieră face 90 la sută din trafic, îl face să meargă mai repede. Vara oricum mașini și turiști sunt, traficul este destul de intens. Ne-am simți mult mai protejați, dar cred că obișnuință. Ne-am obișnuit așa", spun localnicii.

Oamenii din turism văd cu ochi buni această investiție. Mai ales că, turiștii se plâng vară de vară de timpii de așteptare în trafic. "Asfel de pasaje ar aduce mai multă satisfacție pentru că vor stă mai mult pe plajă, în hoteluri, decât să stea în trafic. Accesibilitatea mai bună înseamnă până la urmă pentru toată lumea, inclusiv pentru serviciile suport o mai bună fludiziare și o economie pentru toți", a transmis Cristian Barhălescu, președinte ANAT Sud-Est.

Autoritățile estimează că investițiile vor reduce semnificativ timpii de așteptare în perioadele aglomerate de vară.

