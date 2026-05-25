Polițist șef de sindicat, arestat preventiv după ce i-a cerut 12.000 euro șpagă unui coleg pentru a-l ajuta

Un polițist din Câmpulung, șef în cadrul sindicatului polițiștilor EUROPOL Dâmbovița, a fost reținut de colegii săi și a primit o decizie de 30 de zile de arest preventiv. El i-a cerut suma de 12.000 euro unui alt polițist pentru a-i facilita mutarea la un alt inspectorat de Poliție.

Marian N.R., agent de poliție în orașul Câmpulung și președinte al filialei locale a sindicatului EUROPOL Dâmbovița, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru trafic de influență. El va sta cel puțin 30 de zile în arestul preventiv.

A cerut 12.000 euro șpagă de la un coleg

Potrivit procurorilor, polițistul, numit Marian N.R., a cerut mită de la un coleg pentru a-l ajuta pe acesta să se mute de la un inspectorat de Poliție la un altul.

Fapta a avut loc în luna martie, iar acesta ar fi fost înregistrat când primea suma de 10.000 lei.

Ce spune DNA

La data de 23 mai 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești față de inculpatul N.R. Marian, la data faptei agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Câmpulung – Biroul Ordine Publică și președinte al unei filiale județene din cadrul unui sindicat din poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii februarie 2026, inculpatul N.R. Marian, în calitățile menționate anterior, ar fi pretins de la un alt polițist suma de 12.000 de euro, din care în cursul lunii martie 2026 ar fi primit suma de 10.000 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența pe care ar fi pretins că o are asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul a două inspectorate județene de poliție, pentru a determina aprobarea mutării polițistului respectiv de la un inspectorat la altul. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

