"Fjord", subiect de controverse în presa internațională: "Cannes a greșit anul acesta"

Lumea filmului se înclină din nou în faţa lui Cristian Mungiu. Primul său lungmetraj în engleză, "Fjord", a primit cel mai prestigios trofeu european, Palme d'Or. Vorbim despre o performanţă unică pentru cinematografia românescă, una care îl plasează pe Mungiu în clubul exclusivist al regizorilor care au câştigat de două ori grandiosul premiu. Inspirat din fapte reale, Fjord este calificat automat în competiţia supremă, premiile Oscar.

Subiectul este amplu dezbătut în presa internațională, cu păreri împărțite. În timp ce New York Times notează că pelicula lui Cristian Mungiu "provoacă dezbateri", publicația The Guardian critică decizia juriului de la Cannes, într-un articol intitulat "Cannes a greșit anul acesta, acordând Palme d’Or filmului "Fjord" foarte moderat al lui Cristian Mungiu"

Trofeul Palme d'Or din acest an a fost acordat filmului "Fjord", o dramă multilingvă a regizorului Cristian Mungiu, cu acţiunea situată pe fundalul conflictelor culturale. Aşadar, Cannes nu este doar un festival de film, este punctul de plecare al cursei pentru premii, potrivit editorialistului Kyle Buchanan de la The New York Times care subliniază că în ultimii ani filme prezentate pe Croazetă au fost nominalizate sau recompensate cu Oscar.

Potrivit acestuia, sezonul premiilor începe de aici. De exemplu, filmul "Anora" a câştigat Palme d'Or la Cannes acum doi ani, iar apoi a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cea mai bună actriţă. Anul trecut, "Sentimental Value" şi "The Secret Agent" au fost nominalizate amândouă la categoria Cel mai bun film, iar campaniile lor au început după ce au câştigat premii importante la Cannes.

În trecut, cel mult un singur film nominalizat la categoria Cel mai bun film provenea de aici în fiecare an. Apoi, "Parasite" a câştigat Palme d'Or în 2019 şi a devenit primul film în altă limbă decât engleza care a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun film. De atunci, acest festival a căpătat o importanţă cu totul diferită. Anul trecut, patru dintre cele cinci filme nominalizate la categoria "Cel mai bun film străin" au avut premiera la Cannes.

A fost un an cu adevărat controversat, spune editorialistul. Majoritatea filmelor din competiţie au polarizat opiniile, iar chiar şi câştigătorul Palme d'Or din acest an, "Fjord", pare destinat să provoace dezbateri. Filmul îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan şi Renate Reinsve, care interpretează rolul unor părinţi conservatori cărora li se iau copiii de nişte norvegieni aparent bine intenţionaţi şi progresişti.

Toate discuţiile de la Cannes au fost dominate de tema inteligenţei artificiale.

Demi Moore, membră a juriului, şi regizorul Nicolas Winding Refn au vorbit în termeni pozitivi despre o tehnologie care se preconizează că va provoca multe schimbări radicale la Hollywood. Steven Soderbergh a folosit chiar inteligenţa artificială pentru a genera o mare parte din imaginile din documentarul său "John Lennon: The Last Interview", deşi unii dintre spectatorii cu care a discutat Buchanan au considerat că acest lucru contravine etosului umanist al lui Lennon.

Unul dintre cele mai bine primite filme a fost "All of a Sudden", realizat de Ryusuke Hamaguchi, regizorul filmului "Drive My Car". Deşi este cunoscut pentru filmele sale foarte lungi şi pline de dialoguri, această peliculă de trei ore despre prietenia dintre două femei (Virginie Efira şi Tao Okamoto) a reuşit totuşi să câştige numeroşi admiratori. La fel s-a întâmplat şi cu interpretările Sandrei Hüller ("Fatherland") şi ale lui Javier Bardem ("The Beloved"). Dar filmul care a stârnit de departe cele mai multe controverse a fost "Hope", un film de acţiune sud-coreean care a avut apărători înfocaţi, chiar dacă mie mi s-a părut mai degrabă un joc video fără sfârşit, spune Buchanan.

Dintre filmele prezentate la Cannes anul acesta, specialistul recomandă un film care l-a impresionat - "The Black Ball", o epopee spaniolă de amploare realizată de Javier Ambrossi şi Javier Calvo, care au câştigat premiul pentru regie. "Este un triptic de poveşti gay care se desfăşoară pe parcursul unui secol, iar filmul le are pe toate: război, romantism şi două momente muzicale interpretate de Penélope Cruz. Netflix a achiziţionat drepturile de difuzare, având în vedere o campanie solidă pentru Oscar".

Un alt film preferat de Buchanan a fost "The Man I Love", cu Rami Malek în rolul unui actor care se confruntă cu SIDA în New Yorkul anilor '80. "Este un film inteligent, seducător şi plin de viaţă, realizat de regizorul Ira Sachs, care a regizat recent triunghiul amoros bisexual din "Passages". Îmi plac filmele care te transportă undeva, iar acesta cu siguranţă face asta - deşi e greu de imaginat că ai vrea să fii răpit din sudul Franţei, chiar şi pentru două ore".

The Guardian: "Cannes a greșit anul acesta"

Acestea au fost premiile pentru un Cannes sub presiune. Vedetele și marile nume de la Hollywood au fost vedete și au avut succes acasă anul acesta. Și ce putem spune despre marile nume internaționale din Europa și Asia, despre care organizatorii festivalurilor de film de înaltă clasă spun mereu că sunt mult mai buni decât americanii? Ei bine, mulți dintre aceștia au apărut doar în sens fizic. Pentru mine, majoritatea filmelor laureaților și autorilor acceptați au fost foarte moderate și trebuie să recunosc că sunt sceptic în privința Palme d'Or din acest an, Fjord, al cineastului român Cristian Mungiu (care a câștigat Palme acum aproape 20 de ani cu drama sa sfâșietoare despre avort '4 luni, 3 săptămâni și 2 zile')", comentează Peter Bradshaw, în Guardian.

Fjord este, de fapt, un exemplu perfect de regizor european consacrat care folosește un nume important de la Hollywood: Sebastian Stan, interpretând rolul unui inginer IT român morocănos și religios, cu părul ras până la o chelie masculină ternă pentru acest rol și portretizat în mare parte cu o imagine austeră de la distanță. Scopul filmului "Fjord" este, probabil, de a se concentra pe o temă foarte validă pe care Mungiu a explorat-o deja: diferențele culturale dureroase din Europa, ceva ce am putea considera, în mod naiv, a fi un bloc unitar al UE. În film, vedem cum Norvegia liberal-intervenționistă se implică în afaceri familiale private într-un mod care s-ar putea să nu se întâmple în România, iar credința creștină fundamentalistă a celor două personaje principale este criticată în acest mediu secular-umanist. "Fjord" are manierismele procedurale ale regizorului, dar aici nu fac o treabă reală în iluminarea vreunui adevăr foarte interesant; "Fjord" pare o invenție de coproducție, dar cu siguranță una care a impresionat acest juriu.

Minotaurul lui Andrey Zvyagintsev, uimitoarea sa parabolă rusă despre violența, negarea și iluzia la fel de putinene, a fost alegerea mea pentru Palme - substanțial, clarvăzător, interpretat și filmat magnific. Personalul este îmbinat cu politicul într-un mod palpitant și a câștigat cel puțin locul doi în Marele Premiu. Premiul juriului pentru locul trei, acordat filmului complex și evaziv "Aventura visată" de Valeska Grisebach, despre un arheolog bulgar care se confruntă cu abuzurile trecutului în Balcani, este o alegere interesantă și valoroasă. A fost un film al unei regizoare ale cărei povestiri și decoruri enigmatice și neconvenționale le-am admirat în trecut, dar pentru mine nu a fost cea mai bună lucrare a ei. Totuși, acest premiu mă face să vreau să mă întorc și să revăd filmul.

Remarcabilul film "Patria" al lui Pawel Pawlikowski, de dimensiunea unei nuvele, i-a adus (de comun) premiul pentru cel mai bun regizor, o imagine captivantă a laureatului Nobel Thomas Mann întorcându-se din exilul său din California după al Doilea Război Mondial pentru a vizita Germania în compania furioasă a fiicei sale, Erika. Pawlikowski a obținut interpretări excelente din partea actorilor principali, Hanns Zischler și Sandra Hüller.

De asemenea, am fost încântat să văd premiul pentru cel mai bun scenariu revenit filmului remarcabil al lui Emmanuel Marre, "Notre Salut", povestea complexă și emoționantă a lui Henri Marre, străbunicul regizorului, care a fost un funcționar minor în zona colaboraționistă de la Vichy după căderea Franței în fața Germaniei naziste.

