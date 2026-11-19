Calea ferată devine tot mai des capcană mortală. Şi asta pentru că mii de treceri nu au bariere, doar Crucea Sfântului Andrei! În Prahova, o mamă și singurul ei copil, o fetiță de trei ani și jumătate, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de tren. Iar în Argeș, patru oameni au scăpat cu viaţă după ce au fost acroşaţi de o locomotivă. Şi mai grav, în acest caz, barierele nu au coborât.

Atât a mai rămas din mașina în care se aflau o mamă şi fiica ei. Autoturismul a fost izbit în plin de tren, în comuna Florești, din Prahova. Ioana avea 26 de ani, iar Sofia, trei ani și jumătate. Femeia isi ducea copilul la grădiniță. Nenorocirea s-a produs la mai puţin de 300 de metri de casă. Trecerea la nivel cu calea ferată nu are bariere, dar tânăra ar fi trebuit să oprească la semnalele luminoase și sonore, care o avertizau că vine trenul. Femeia însă și-a continuat drumul şi a intrat direct în fața trenului în care erau 200 de călători. Garnitura care mergea de la Galați spre Brașov nu a mai avut timp să oprească.

Doar anul acesta, 30 de români au murit în accidente produse la trecerea de calea ferată

"Probabil nu a auzit sau nu ştiu ce s-a întâmplat... Şi s-a întâmplat tragedia asta", spune un localnic. Deşi drumul e drept şi nu sunt copaci care să blocheze vizibilitatea, localnicii spun că aici accidentele sunt frecvente. Mulţi şoferi forţează deseori trecerea. Un alt accident a avut loc la Câmpulung, în Argeș. Aici barierele nu au coborât înainte să treacă trenul. O maşină în care erau patru bărbaţi a fost lovită în plin. Oamenii au scăpat cu viaţă ca prin minune, dar trei dintre ei au fost răniţi.

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"Ne-am deplasat cu o autospecială de descarcerare, modul stingere, şi trei ambulanţe, două de la SMURD şi una de la SAJ", a declarat Claudiu Răuță, plutonier adjutant. Poliţiştii verifică dacă a fost o eroare a angajaţilor feroviari sau o defecţiune tehnica. Una dintre ipoteze este că brierele s au stricat, iar impiegatul de mişcare a aproximat greşit viteza cu care circulă garnitura şi a dat prea târziu ordin paznicului să oprească maşinile. Incident grav si in Tulcea. O şoferiţă a fost filmată de camerele de supraveghere în timp ce ignoră semnalele acustice şi luminoase. Femeia forţează trecerea şi rămâne cu maşina blocată sub barieră.

Doar anul acesta, 30 de români au murit în accidente produse la trecerea de calea ferată. Bilantul negru e de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Nici nu e de mirare pentru că la noi, șapte din zece treceri la nivel cu calea ferată sunt semnalizate doar cu Crucea Sfântului Andrei" sau indicatorul de "Oprire", pe care mulţi şoferi îl ignoră.