Contractul regizorului Felix Alexa cu Teatrul Naţional Bucureşti a încetat, în urma scandalului provocat de angajarea sa în instituţie. Acuzat de hărţuire, abuz şi şantaj, regizorul a fost în centrul unui val de proteste, după ce mai mulţi actori au renunţat la colaborarea cu teatrul, iar peste 2.000 de persoane au semnat o petiţie. Decizia vine după ce managerul TNB, Ada Hausvater, a justificat angajarea regizorului prin experienţa sa profesională şi acordul Consiliului artistic.

"Începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Naţional Bucureşti a încetat", este anunţul TNB.

Teatrul Naţional s-a aflat în centrul unui scandal, după angajarea lui Felix Alexa, acuzat din 2022 de hărţuire şi abuz. Doi actori au renunţat la colaborarea cu instituţia teatrală, un regizor i-a cerut demisia managerului Ada Hausvater în semn de protest faţă de această situaţie, iar mai mult de 2.000 de persoane au semnat o petiţie prin care solicită rezolvarea acestei crize.

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Managerul TNB, Ada Hausvater, l-a angajat pe regizorul Felix Alexa, care a fost acuzat de hărţuire şi şantaj, aşa cum a arătat o investigaţie RISE Project. Mărturiile mai multor studente au fost făcute publice. "Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole", a transmis, într-un comunicat, managerul TNB.

Felix Alexa repeta la TNB "Tartuffe" de Molière, din a cărui distribuţie făceau parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Fulvia Folosea, Andrei Calu, Alexandru Potocean, Marius Manole, Emilia Popescu, Marcelo Cobzariu.