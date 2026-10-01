Comedie neagră la Centrul de Reținere și Arest Preventiv. După ce a construit o întreagă campanie electorală bazată pe "hrană, apă și energie", fostul candidat la Cotroceni, Călin Georgescu, aflat acum în arest preventiv, a decis să refuze mâncarea!

Singura masă pe care a avut-o a fost cea adusă de bodyguardul său. Momentan nu poate primi vizitatori, iar marți este ziua în care persoanele deținute pot primi vizite de la apropiați. Până atunci, singurii oameni pe care îi poate vedea sunt cei trei bărbați cu care împarte celula.

Călin Georgescu a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este cercetat că a înșelat un om de afaceri din Buzău cu suma de un milion de euro. Georgescu a mai fost reținut pentru 24 de ore și săptămâna trecută, însă ulterior un judecător a decis că poate fi cercetat în libertate.

Procurorii DIICOT au contestat decizia și au cerut din nou arestarea sa. Anchetatorii au depus mai multe interceptări despre care susțin că indică faptul că Georgescu se pregătea să plece în Italia, țara care face greu extrădări.

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Cele două judecătoare desemnate să soluționeze cererea au avut opinii diferite. În cele din urmă, decizia a fost aleasă de un al treilea magistrat, desemnat să arbitreze situația de la judecătoria Cornetu din Ilfov.