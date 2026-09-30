Fals preot, cercetat la Botoşani. Avea în casă o încăpere amenajată ca "biserică" şi purta veşminte clericale

Un bărbat de 38 de ani din Botoşani este cercetat după ce, timp de mai mulţi ani, s-ar fi dat drept preot şi ar fi desfăşurat activităţi religioase fără să aibă acest drept. Anchetatorii spun că acesta amenajase în propria locuinţă o încăpere asemănătoare unei biserici şi folosea veşminte şi obiecte similare celor bisericeşti pentru a crea aparenţa că desfăşoară legitim activităţi religioase şi pentru a obţine foloase.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au informat că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Botoşani au pus în aplicare, miercuri, şapte mandate de percheziţie, la domiciliul şi imobile aparţinând sau folosite de o persoană bănuită de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Percheziţiile au avut loc în localitatea Cristineşti şi municipiul Botoşani.

Anchetatorii au stabilit că, din 2018, un bărbat de 38 de ani s-ar fi dat drept preot în mod repetat, deşi nu avea niciun drept de exercitare a profesiei, într-o încăpere neautorizată, situată în locuinţa sa.

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"Spaţiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcaşurilor de cult aparţinând cultului ortodox. Totodată, persoana în cauză ar fi utilizat veşminte şi obiecte similare celor folosite de preoţii creştin-ortodocşi, existând suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparenţa exercitării legitime a unor activităţi religioase şi pentru a induce în eroare persoanele participante, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale", au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Bărbatul de 38 de ani a fost dus la sediul poliţiei pentru audieri.