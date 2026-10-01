De astăzi nu se mai plătește taxa de pod de la Fetești. Așa că drumul spre mare devine ceva mai ieftin. Bucuria vine însă la pachet cu o veste mai puțin plăcută pentru șoferi: tot de astăzi, prețul taxei de drum va ține cont și de norma de poluare a mașinii.

Preţurile sunt diferite în funcţie de norma Euro. Pentru o mașină electrică, rovinieta anuală costă cel mai puţin - 228 de lei. Dar taxa urcă - pentru Euro 6 scoatem din buzunar 254 de lei, pentru Euro 4 și 5 – 292 de lei, iar pentru cele mai vechi vom plăti 330 de lei. Se schimbă și tarifele pentru perioadele mai scurte. Pentru o singură zi, proprietarii celor mai vechi mașini vor plăti 29 de lei.

Cei care avea deja achiziţionată taxa de drum nu trebuie să plătească din nou pentru că aceasta rămâne valabilă până la data expirării. Tot de astăzi camioanele și vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone nu mai plătesc o taxa fixă pentru o anumită perioadă.

Vor plăti în funcție de câți kilometri parcurg, dar și în funcție de tipul drumului, greutatea vehiculului și nivelul de poluare. Dar pentru a putea circula, transportatorii trebuie să își înregistreze vehiculele în noul sistem TollRo.

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Sistem care a scos zeci de transportatori, din mai multe judeţe, în stradă. Şi asta pentru că vehiculele de mare tonaj vor fi taxate de acum în funcţie de norma de poluare şi masa totală, iar tariful se calculează per kilometru. Pentru cine nu se conformează amenzile sunt usturătoare.