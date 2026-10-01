Rusia amenință NATO cu arme nucleare dacă încearcă să izoleze Kaliningradul. Reacția alianței

Rusia a avertizat NATO că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă alianța occidentală ar încerca să izoleze Kaliningradul, enclavă rusă aflată la Marea Baltică.

Într-un document transmis NATO și consultat de Reuters, Moscova a acuzat alianța că urmează un "curs periculos și imprudent", care implică "riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct". Documentul menționează inclusiv posibilitatea unor "lovituri rusești asupra centrelor de decizie din statele membre ale alianței chiar de la început".

"Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și mijloace aflate la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice acțiune menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării", se arată în nota diplomatică.

Avertismentul evidențiază preocuparea urgentă a Moscovei cu privire la ceea ce aceasta prezintă drept o amenințare tot mai mare din partea NATO la adresa Kaliningradului, teritoriu rusesc puternic militarizat, situat între Polonia și Lituania și puțin mai mare decât statul american Connecticut.

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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a citat, într-un comentariu publicat pe site-ul ministerului, declarații ale unor oficiali din state membre NATO care, susține ea, demonstrează "rusofobie" și disponibilitatea de a porni un război cu Moscova. Aceste persoane, a scris Zaharova, "trebuie aduse cu picioarele pe pământ. Sperăm că avertismentele noastre vor fi auzite de cei cărora le sunt adresate". "Dacă Europa atacă Rusia, va fi un cu totul alt fel de război – un război foarte scurt."

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța a răspuns mesajului Rusiei afirmând: "Suntem o alianță defensivă. Și opriți amenințările nucleare. Acest lucru nu este deloc justificat și nu ajută".

În răspunsul NATO la documentul Rusiei, consultat de Reuters, alianța a mai transmis că niciuna dintre "exercițiile sau activitățile sale nu reprezintă o amenințare pentru teritoriul Federației Ruse".

"Cerem Federației Ruse să pună capăt invaziei sale pe scară largă și neprovocate asupra Ucrainei. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la comportamentul tot mai imprudent față de aliați și să înceteze retorica sa nucleară iresponsabilă", se arată în document.

Întrebat dacă riscul folosirii armelor nucleare împotriva statelor baltice este acum real, Rutte a răspuns la o conferință pe teme de apărare organizată la Bruxelles de postul Euronews: „Nu, nu este. Putin știe că nu poate câștiga niciodată împotriva NATO, așa că nu iau acest lucru atât de în serios”.

Riscul unei erori de calcul

Nikolai Sokov, analist specializat în arme nucleare, stabilit la Viena, și fost diplomat rus, a declarat că pentru țările occidentale devine tot mai dificil să își intensifice sprijinul pentru Ucraina fără să ajungă la o confruntare directă cu Moscova.

El a spus că avertismentul Rusiei ar putea indica faptul că reprezentanții cu poziții mai dure câștigă influență în dezbaterea privind modul de răspuns la acțiunile occidentale, care includ furnizarea de arme către Kiev, noi sancțiuni împotriva Moscovei, interceptarea unor nave rusești, exerciții militare frecvente și zboruri de recunoaștere în apropierea Kaliningradului.

"Ei (n.r. rușii) se așteaptă la acțiuni suplimentare, inclusiv la o blocadă a Mării Baltice - ceva ce, în calculele europene, este chiar sub nivelul războiului, dar pentru ei ar fi un război deschis. Văd un risc de eroare de calcul reciprocă", a declarat Sokov.

Într-un interviu online, el a spus că Rusia și Europa se află pe un curs de coliziune. Ambele părți trebuie să dea dovadă de prudență și să calculeze cu atenție fiecare acțiune.

În loc de aceasta, europenii exercită "presiune din toate direcțiile", iar Rusia transmite un avertisment serios că această abordare este extrem de riscantă, a adăugat Sokov.

Europa spune că se confuntă cu un "război hibrid", Rusia neagă

Pe lângă avertismentul transmis în privat, ambasadele Rusiei din cel puțin trei țări europene au emis, în ultimele trei zile, declarații în care acuză NATO că amplifică tensiunile prin exerciții militare și scenarii de planificare care implică Kaliningradul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a descris drept avertismente diplomatice adresate "capetelor înfierbântate din Europa".

Relațiile, deja extrem de tensionate după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, s-au deteriorat puternic în acest an. Guvernele europene acuză Moscova că intensifică un "război hibrid" pe continent prin acțiuni precum sabotajul și incendierile.

Rusia neagă aceste acuzații și respinge afirmațiile repetate ale politicienilor occidentali potrivit cărora s-ar pregăti pentru un posibil atac militar asupra unei țări NATO.

Un diplomat NATO a declarat: "Aș spune că scrisoarea Rusiei este doar o altă încercare a Rusiei de a-i intimida pe europeni, iar răspunsul NATO este ferm și responsabil. Reafirmă faptul că nu vom fi descurajați din a sprijini Ucraina".

Un oficial european de rang înalt din domeniul apărării a declarat: "Este pentru prima dată de la Războiul Rece când Rusia ne amenință în acest fel. Așadar, este ceva serios".