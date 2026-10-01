Google cere ca UE să interzică accesul companiilor AI rivale la datele sale de căutare

Google, parte a grupului Alphabet, a cerut unei instanţe a Uniunii Europene să suspende ordinul autorităţilor de reglementare care obligă compania să ofere OpenAI şi motoarelor de căutare rivale acces la datele sale de căutare, transmite Reuters.

Compania, care a contestat marţi ordinul Comisiei Europene în justiţie, a solicitat şi adoptarea unei măsuri provizorii de către Tribunalul UE din Luxemburg, a doua cea mai înaltă instanţă europeană.

"Măsurile provizorii sunt destinate cazurilor în care există riscul producerii unor prejudicii grave. Acesta este cazul aici, deoarece, aşa cum am afirmat, există riscul unor prejudicii grave pentru viaţa privată a utilizatorilor europeni", a declarat un purtător de cuvânt al Google.

Comisia Europeană, care îndeplineşte şi rolul de autoritate de concurenţă a UE, a ordonat în iulie Google să ofere acces la datele sale de căutare pentru a permite rivalilor, în special chatboturilor bazate pe inteligenţă artificială, să concureze cu Google Search şi pentru a oferi companiilor şi utilizatorilor mai multe opţiuni.

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Google contestă măsura, susţinând că aceasta riscă să afecteze mecanismele esenţiale de protecţie a vieţii private şi de securitate pentru milioane de utilizatori europeni.

Comisia Europeană susţine, în schimb, că deciziile sale iau în considerare cerinţele privind integritatea şi securitatea serviciilor, precum şi protecţia datelor personale ale utilizatorilor finali.

Solicitarea Google face parte din ofensiva juridică a companiei împotriva regulilor europene destinate limitării puterii marilor platforme tehnologice. Agenţia de presă MLex a relatat prima despre cererea companiei pentru adoptarea unei măsuri provizorii.