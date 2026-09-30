De la Iaşi, mergem la Botoşani, în satul cu un nume pe care îl știe o țară întreagă: Mihai Eminescu. Puţini ştiu însă şi de această mică localitate, unde legenda spune că marele poet îşi făcea vacanţele de vară, pe când era copil. Doar trei oameni mai locuiesc în prezent aici, iar cea mai mare parte a localităţii este plină de vegetaţie. Până şi statuia poetului naţional abia se mai distinge.

La aproximativ 30 de kilometri de municipiul Botoșani, printre mărăcini şi buruieni, un indicator rutier ne arată că am intrat în satul Mihai Eminescu.

Deşi poartă numele poetului de geniu, aşezarea pare astăzi încremenită într-o tristă și profundă uitare.

"Un nume mare, un sat mic.", spune un localnic.

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Cu 50 de ani în urmă, localitatea arăta cu totul altfel. Erau aproape 200 de case locuite şi uliţe pline de copii. Acum, cea mai mare parte a satului este acoperită de vegetaţie, iar dintre gospodării, doar două mai sunt locuite.

Femeie: Asta a fost dorinţa socrului. Nu dărâma casa. Ţine-o în picioare cât trăieşti.

Reporter: O ţineţi aşa ca pe vremuri. Şi mobila, e acea mobilă veche.

Constantin Prisacariu e unul din cei trei oameni care mai trăiesc în satul Mihai Eminescu. Fost poliţist de Frontieră în Constanţa, a ajuns aici în urmă cu 15 ani, unde a găsit, spune el, ceea ce îi lipsea.

"Faţă de Constanţa, e linişte, aer curat şi mie îmi place mişcarea. Chiar am ce să fac. Nu mă plictisesc deloc, am muncă, foarte multă muncă.", spune Constantin Prisacaru, localnic.

El locuieşte cu soţia sa, iar în vizită la ei vine des un prieten din localitatea vecină, care îi ajută la treburile gospodăreşti. La capătul celălalt al satului, l-am găsit pe nea Traian, cel de-al treilea localnic. Are 87 de ani, deşi locuieşte singur, nu se simte aşa.

"Hai să trăieşti. Ce mai faci? Ai făcut mustul? Am venit şi am zis că ne dai câte un pahar.", spune Traian.

Localitatea erau cunoscută în trecut sub numele de Vârnăvoaia și s-a format în jurul unei vechi moșii boierești. În anii 1950, satul a primit denumirea actuală, pentru că, potrivit legendei locului, Mihai Eminescu ar fi petrecut mult timp pe aici.

"Tatăl lui Mihai Eminescu era prieten cu Stamatopol şi îl trimitea pe Mihai Eminescu în vacanţă aici. Boierul avea 2 fete şi s-au împrietenit. El a scris şi câteva poezi aici în zonă.", mai adaugă Constantin Prisacaru, localnic.

În sat a fost ridicat și un bust al poetului, devenit unul dintre puținele repere ale locului.

"Uite că se şterge. Nu a mai făcut curat Primăria pe aici.", spune localnicul.

Declinul așezării a început în urmă cu mai multe decenii. Localnicii spun că alunecările de teren din anii '70 au determinat numeroase familii să plece, iar la Revoluţie se mai aflau doar câteva gospodării locuite. Ulterior, şi cei rămaşi au plecat rând pe rând. Amintirile, însă, au rămas.

"A fost şi şcoală. De Sfântul Ilie, ziua la şcoală jos era horă, sau joc cum se spunea. Mergeam jos la joc şi seara se făcea bal.", precizează Constantin Negru, localnic.

Satul se stinge încet din cauza izolării. Este legat de restul lumii printr-un drum de pământ de 4 kilometri, nu are magazine, iar bătrânii rămași depind în totalitate de ajutoarele aduse de rude sau de autorități de la kilometri distanță. Tot în Botoşani, mai există şi comuna Mihai Eminescu, unde se află satul natal al poetului Mihai Eminescu, Ipotești.