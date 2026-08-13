Procurorii din Călărași au schimbat încadrarea juridică în dosarul unui bărbat de 67 de ani, acuzat că și-a agresat grav soția, în vârstă de 63 de ani, provocându-i mai multe fracturi. Femeia ar fi fost ținută în locuință timp de trei zile fără să primească ajutor medical, fiind descoperită întâmplător de un asistent social al primăriei. Transportată în stare gravă la spital, aceasta a murit după aproape trei săptămâni, în urma complicațiilor suferite, potrivit News.ro.

Femeie de 63 de ani, bătută de soț și lăsată trei zile să agonizeze. Găsită întâmplător, a murit la spital - Profimedia

Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a dispus schimbarea încadrării juridice faţă de un bărbat în vârstă de 67 de ani din infracţiunea de violenţă în familie în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, după ce, în 17 iulie, şi-a lovit în mod repetat soţia în vârstă de 63 de ani, cu palmele, pumnii şi picioarele, agresiuni în urma cărora victima a suferit mai multe fracturi.

Ulterior acestor violenţe extreme, inculpatul a ţinut-o pe victimă la locuinţă, fără să-i acorde vreun ajutor, până în 20 iulie, când a fost descoperită întâmplător de un referent cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei din localitate.

Victima a fost transportată la spital, dar, ca urmare a complicaţiilor intervenite în evoluţia politraumatismului, a intervenit decesul acesteia la 5 august 2026, după aproape trei săptămâni

Articolul continuă după reclamă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Călăraşi prelungirea pentru 30 de zile a măsurii arestării preventive luate iniţial, pentru violenţă în familie, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la judecătoria Olteniţa.