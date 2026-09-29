Decizie surprinzătoare! Primarul celui mai aglomerat oraş din ţară vrea să permită, după 26 de ani, circulaţia camioanelor grele prin centrul Bucureştiului. Ciprian Ciucu crede că taxa specială pe care o va impune o să mărească bugetul pentru investiţii. Bucureştenii sunt îngroziţi, însă, că ambuteiajele şi poluarea vor lua proporţii şi mai mari.

Propunerea primarului va fi supusă votului - consilierii trebuie să aprobe sau nu o idee strict interzisă în aproape toate capitalele din Europa.

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Unde vor avea acces camioanele grele

Toate vor avea acces în zona A - centrul Capitalei. În plus, potrivit noului proiect, zona B va fi extinsă până la periferia oraşului.

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"Până acum aveam o zonă centrală, numită zona A. Acolo exista un interval orar când vehiculele nu puteau intra în zona centrală şi anume de la 8 dimineaţa la 7 seara. Acum, acest interval dispare, ceea ce înseamnă că un camion de 40 de tone care plăteşte taxa de 3.000 de lei poate intra pe bulevardul Magheru fără problemă, la orice oră din zi", explică Dragoş Radu, consilier general Primăria Capitalei.

Mulţi şoferi se tem că decizia va aduce mai multă aglomeraţie şi poluare şi va strica şoselele. Bucureştenii pierd deja 171 de ore pe an în trafic.

"Dacă mai adăugăm şi fluxul de trafic care o să existe din partea maşinilor de mare tonaj, cumva o să fie şi mai mult trafic", spune un şofer.

Reporter: "Cum credeţi că va fi?"

Şofer: "Foarte aglomerat. După ce că e haosul ăsta în Bucureşti şi cu chestia asta ar fi mai rău."

Reporter: "Şi calitatea drumurilor?"

Şofer: "Vă daţi seama că s-ar strica. Pentru că e tonajul."

"Poluare, trafic şi mai aglomerat, nervi, mai rău ca acum. Pe centură, ca în orice capitală civilizată", spun şoferii.

Aproape 50.000 de vehicule de mare tonaj au primit autorizaţie să intre în Bucureşti anul trecut, o creştere cu aproape 20%. În realitate, Capitala este tranzitată de mult mai multe utilaje care nu plătesc taxa.

Şi sancţiunile urmează să fie majorate

"Considerăm că doar 1 din 6 a plătit, asta înseamnă că avem undeva la 300.000 de vehicule grele care circulă în acest oraş în fiecare an", mai spune Dragoş Radu, consilier general Primăria Capitalei.

Municipalitatea are în plan să majoreze şi sancţiunile pentru cei care nu plătesc taxa pentru vehicule grele. Amenda va fi cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei.